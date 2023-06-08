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Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой - РИА Новости, 11.06.2023
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14:19 08.06.2023 (обновлено: 14:35 11.06.2023)
https://ria.ru/20230608/pmef-1877510790.html
Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой
Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой - РИА Новости, 11.06.2023
Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что подробная информация по обновленной программе торгово-экономического и научно-технического... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-08T14:19
2023-06-11T14:35
пмэф-2023
россия
экономика
куба
дмитрий чернышенко
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что подробная информация по обновленной программе торгово-экономического и научно-технического сотрудничества России с Кубой на 2023-2030 годы будет представлена на ПМЭФ. Россия уже детально проработала документ, и сейчас он на рассмотрении кубинской стороны, сообщил он журналистам в кулуарах Евразийского конгресса. &quot;Будет подписано соглашение о преференциях для ведения бизнеса в наших странах, неотъемлемой частью которого будет дорожная карта имплементации этих преференций и план реализации проектов до 2030 года, в котором отдельный сектор посвящен науке, технологиям и образованию. Уже ведутся проекты связи с гаванским университетом, нашими российскими вузами и научными учреждениями в области Мегасайенс и в области других проектов. Мы надеемся, что на ПМЭФ сможем уже более подробную информацию дать&quot;, - сказал Чернышенко.Ранее в четверг пресс-служба кабмина сообщила, что Россия и Куба обсудили реализацию проектов в научно-образовательной и туристической сферах. В конце мая Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств.
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россия, экономика, куба, дмитрий чернышенко, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Куба, Дмитрий Чернышенко, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ
ПМЭФ-2023
Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой

Чернышенко надеется, что на ПМЭФ представят детали новой программы сотрудничества с Кубой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что подробная информация по обновленной программе торгово-экономического и научно-технического сотрудничества России с Кубой на 2023-2030 годы будет представлена на ПМЭФ.
Россия уже детально проработала документ, и сейчас он на рассмотрении кубинской стороны, сообщил он журналистам в кулуарах Евразийского конгресса.
«

"Будет подписано соглашение о преференциях для ведения бизнеса в наших странах, неотъемлемой частью которого будет дорожная карта имплементации этих преференций и план реализации проектов до 2030 года, в котором отдельный сектор посвящен науке, технологиям и образованию. Уже ведутся проекты связи с гаванским университетом, нашими российскими вузами и научными учреждениями в области Мегасайенс и в области других проектов. Мы надеемся, что на ПМЭФ сможем уже более подробную информацию дать", - сказал Чернышенко.

Ранее в четверг пресс-служба кабмина сообщила, что Россия и Куба обсудили реализацию проектов в научно-образовательной и туристической сферах.
В конце мая Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств.
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ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаКубаДмитрий ЧернышенкоПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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