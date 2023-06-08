https://ria.ru/20230608/pmef-1877510790.html

Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой

Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой - РИА Новости, 11.06.2023

Чернышенко: на ПМЭФ могут представить новые детали о сотрудничестве с Кубой

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что подробная информация по обновленной программе торгово-экономического и научно-технического... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-08T14:19

2023-06-08T14:19

2023-06-11T14:35

пмэф-2023

россия

экономика

куба

дмитрий чернышенко

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что подробная информация по обновленной программе торгово-экономического и научно-технического сотрудничества России с Кубой на 2023-2030 годы будет представлена на ПМЭФ. Россия уже детально проработала документ, и сейчас он на рассмотрении кубинской стороны, сообщил он журналистам в кулуарах Евразийского конгресса. "Будет подписано соглашение о преференциях для ведения бизнеса в наших странах, неотъемлемой частью которого будет дорожная карта имплементации этих преференций и план реализации проектов до 2030 года, в котором отдельный сектор посвящен науке, технологиям и образованию. Уже ведутся проекты связи с гаванским университетом, нашими российскими вузами и научными учреждениями в области Мегасайенс и в области других проектов. Мы надеемся, что на ПМЭФ сможем уже более подробную информацию дать", - сказал Чернышенко.Ранее в четверг пресс-служба кабмина сообщила, что Россия и Куба обсудили реализацию проектов в научно-образовательной и туристической сферах. В конце мая Россия и Куба по итогам межправкомиссии подписали ряд соглашений, направленных на укрепление сотрудничества двух государств.

https://ria.ru/20230607/forum-1876800710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, куба, дмитрий чернышенко, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф