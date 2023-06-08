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Спрос туристов на поездки в Петербург упал на 30 процентов из-за ПМЭФ

Спрос туристов на поездки в Петербург упал на 30 процентов из-за ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2023

Спрос туристов на поездки в Петербург упал на 30 процентов из-за ПМЭФ

Спрос туристов на поездки в Санкт-Петербург в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) упал на 30 процентов из-за роста цен в отелях,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:21

2023-06-08T17:21

2023-06-08T17:21

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

туризм

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спрос туристов на поездки в Санкт-Петербург в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) упал на 30 процентов из-за роста цен в отелях, сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Процентов на 30 мы видим (снижение спроса – ред.) неделей раньше и неделей позже дат проведения", – сказал Ромашкин в кулуарах форума "Путешествие". Он отметил, что ПМЭФ каждый год влияет на цены. "Рост цен в три-пять раз, мы иногда видели такие кейсы, но не везде. Если отель большой, то он мог поднять тарифы на 40-50 процентов. Но он так быстро и падают, потому что гостиницы понимают, что люди столько платить не могут", – пояснил вице-президент АТОР. По его словам, туристы берут паузу на это время, потому что мало кто готов селиться по таким ценам. "Но к счастью, пик очень короткий – максимум неделя убирается из сезона. Туристы едут либо неделю до, либо после", – добавил Ромашкин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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новости - туризм, санкт-петербург, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм