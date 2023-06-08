https://ria.ru/20230608/otravlenie-1876857749.html

В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21

В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21 - РИА Новости, 08.06.2023

В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил областной... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:25

2023-06-08T09:25

2023-06-08T11:52

ульяновская область

массовое отравление сидром в россии

происшествия

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САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил областной Минздрав."По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в публикации.Ульяновская область сильнее всего пострадала от отравлений суррогатом.По словам заведующего токсикологическим отделением областного Клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко, сейчас там проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года."Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводятся сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сказал доктор.Он уточнил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание.В ведомстве призвали не покупать разливные напитки без сертификатов."Метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. По цвету, вкусу и запаху они практически идентичны", — напомнили в Минздраве.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Погибли более 30 человек, еще около 60 находятся в больницах. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.

https://ria.ru/20230607/napitok-1876630775.html

https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html

https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html

ульяновская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия