https://ria.ru/20230608/otravlenie-1876857749.html
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21 - РИА Новости, 08.06.2023
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил областной... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:25
2023-06-08T09:25
2023-06-08T11:52
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
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САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил областной Минздрав."По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в публикации.Ульяновская область сильнее всего пострадала от отравлений суррогатом.По словам заведующего токсикологическим отделением областного Клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко, сейчас там проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года."Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводятся сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сказал доктор.Он уточнил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание.В ведомстве призвали не покупать разливные напитки без сертификатов."Метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. По цвету, вкусу и запаху они практически идентичны", — напомнили в Минздраве.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Погибли более 30 человек, еще около 60 находятся в больницах. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
https://ria.ru/20230607/napitok-1876630775.html
https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html
https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия
Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21
Число умерших от отравления "Мистером сидром" в Ульяновской области выросло до 21
САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости.
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил
областной Минздрав.
"По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в публикации.
В Самаре опровергли наличие знака качества у напитка "Мистер Сидр"
Ульяновская область сильнее всего пострадала от отравлений суррогатом.
По словам заведующего токсикологическим отделением областного Клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко, сейчас там проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года.
"Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводятся сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сказал доктор.
Он уточнил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание.
В ведомстве призвали не покупать разливные напитки без сертификатов.
"Метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. По цвету, вкусу и запаху они практически идентичны", — напомнили в Минздраве.
СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром
О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Погибли более 30 человек, еще около 60 находятся в больницах. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской
, Нижегородской областях
и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области
и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре