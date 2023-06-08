Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21 - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 08.06.2023 (обновлено: 11:52 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/otravlenie-1876857749.html
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21 - РИА Новости, 08.06.2023
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил областной... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:25
2023-06-08T11:52
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил областной Минздрав."По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в публикации.Ульяновская область сильнее всего пострадала от отравлений суррогатом.По словам заведующего токсикологическим отделением областного Клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко, сейчас там проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года."Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводятся сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сказал доктор.Он уточнил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание.В ведомстве призвали не покупать разливные напитки без сертификатов."Метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. По цвету, вкусу и запаху они практически идентичны", — напомнили в Минздраве.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Погибли более 30 человек, еще около 60 находятся в больницах. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
https://ria.ru/20230607/napitok-1876630775.html
https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html
https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия
Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром выросло до 21

Число умерших от отравления "Мистером сидром" в Ульяновской области выросло до 21

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больницах, сообщил областной Минздрав.
"По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу", — говорится в публикации.
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Самаре опровергли наличие знака качества у напитка "Мистер Сидр"
7 июня, 09:27
Ульяновская область сильнее всего пострадала от отравлений суррогатом.
По словам заведующего токсикологическим отделением областного Клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игната Пономаренко, сейчас там проходят лечение 12 женщин в возрасте от 16 до 61 года.
"Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводятся сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сказал доктор.
Он уточнил, что для отравления метиловым спиртом характерны нарушение зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание.
В ведомстве призвали не покупать разливные напитки без сертификатов.
"Метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. По цвету, вкусу и запаху они практически идентичны", — напомнили в Минздраве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром
6 июня, 22:46
О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Погибли более 30 человек, еще около 60 находятся в больницах. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Чувашии начали проверку после отравления сидром в Алатыре
6 июня, 13:44
 
Ульяновская областьМассовое отравление сидром в РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала