https://ria.ru/20230608/otnosheniya-1876940291.html

США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев

США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023

США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев

США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:45

2023-06-08T13:45

2023-06-08T13:45

ссср

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николай патрушев

одкб

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россия

александр лукашенко

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Слова Патрушева приводит "Российская газета"."Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства", - сказал Патрушев в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главная цель, по его словам, заключается в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".Для выполнения своих планов англосаксы путем шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться, отметил Патрушев.

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ссср, сша, николай патрушев, одкб, снг, евразийский экономический союз, россия, александр лукашенко, в мире