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США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023
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13:45 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/otnosheniya-1876940291.html
США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев
США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023
США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев
США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:45
2023-06-08T13:45
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россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Слова Патрушева приводит "Российская газета"."Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства", - сказал Патрушев в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главная цель, по его словам, заключается в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".Для выполнения своих планов англосаксы путем шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться, отметил Патрушев.
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ссср, сша, николай патрушев, одкб, снг, евразийский экономический союз, россия, александр лукашенко, в мире
СССР, США, Николай Патрушев, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз, Россия, Александр Лукашенко, В мире
США стремятся разрушить отношения стран бывшего СССР, заявил Патрушев

Секретарь СБ Патрушев: США давят на все страны бывшего СССР с целью разрушить их отношения

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. США оказывают беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства с главной целью - разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Слова Патрушева приводит "Российская газета".
"Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на все государства постсоветского пространства", - сказал Патрушев в Минске на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Главная цель, по его словам, заключается в том, чтобы "разрушить конструктивные отношения стран бывшего СССР, а также препятствовать интеграционным процессам в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ".
Для выполнения своих планов англосаксы путем шантажа, обмана и угроз пытаются вовлечь в свой круг максимальное количество государств, с интересами которых даже не думают считаться, отметил Патрушев.
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Вчера, 11:38
 
СССРСШАНиколай ПатрушевОДКБСНГЕвразийский экономический союзРоссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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