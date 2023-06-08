https://ria.ru/20230608/operatsiya-1876847082.html

Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения

Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения - РИА Новости, 08.06.2023

Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения

Российского гражданина, на которого произошло покушение в Таиланде, прооперировали, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:55

2023-06-08T06:55

2023-06-08T10:31

пхукет (остров)

россия

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БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Российского гражданина, на которого произошло покушение в Таиланде, прооперировали, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. "Российского гражданина прооперировали, пуля из легкого извлечена", — добавил он.Российское генконсульство находится в постоянном контакте с полицией по этому вопросу и продолжает держать ситуацию под контролем, заключил Соснов.Ранее сообщалось, что около полудня в среду неизвестный произвел несколько выстрелов в россиянина, находившегося в своем автомобиле и выезжавшего со стоянки. Нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем. Таиландские СМИ сообщили, что пострадавший — владелец одного из ресторанов на острове, популярных у приезжающих на Пхукет россиян. Также, сообщалось, что полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки стрелявшего в километре от места покушения на берегу реки.

https://ria.ru/20230530/pkhuket-1875145611.html

пхукет (остров)

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таиланд

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пхукет (остров), россия, таиланд, владимир соснов, в мире, новости - туризм