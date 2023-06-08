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Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
06:55 08.06.2023 (обновлено: 10:31 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/operatsiya-1876847082.html
Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения
Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения - РИА Новости, 08.06.2023
Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения
Российского гражданина, на которого произошло покушение в Таиланде, прооперировали, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:55
2023-06-08T10:31
пхукет (остров)
россия
таиланд
владимир соснов
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туризм
новости - туризм
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БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Российского гражданина, на которого произошло покушение в Таиланде, прооперировали, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. &quot;Российского гражданина прооперировали, пуля из легкого извлечена&quot;, — добавил он.Российское генконсульство находится в постоянном контакте с полицией по этому вопросу и продолжает держать ситуацию под контролем, заключил Соснов.Ранее сообщалось, что около полудня в среду неизвестный произвел несколько выстрелов в россиянина, находившегося в своем автомобиле и выезжавшего со стоянки. Нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем. Таиландские СМИ сообщили, что пострадавший — владелец одного из ресторанов на острове, популярных у приезжающих на Пхукет россиян. Также, сообщалось, что полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки стрелявшего в километре от места покушения на берегу реки.
https://ria.ru/20230530/pkhuket-1875145611.html
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пхукет (остров), россия, таиланд, владимир соснов, в мире, новости - туризм
Пхукет (остров), Россия, Таиланд, Владимир Соснов, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Генконсул на Пхукете рассказал об операции россиянина после покушения

Генконсул России на Пхукете: россиянина прооперировали после покушения на убийство

© AP Photo / David LongstreathРяд машин скорой помощи в Таиланде
Ряд машин скорой помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / David Longstreath
Ряд машин скорой помощи в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Российского гражданина, на которого произошло покушение в Таиланде, прооперировали, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
«

"Российского гражданина прооперировали, пуля из легкого извлечена", — добавил он.

Российское генконсульство находится в постоянном контакте с полицией по этому вопросу и продолжает держать ситуацию под контролем, заключил Соснов.
Ранее сообщалось, что около полудня в среду неизвестный произвел несколько выстрелов в россиянина, находившегося в своем автомобиле и выезжавшего со стоянки. Нападавший скрылся с места преступления на мотоцикле, на голове его был полностью закрывавший лицо мотоциклетный шлем.
Таиландские СМИ сообщили, что пострадавший — владелец одного из ресторанов на острове, популярных у приезжающих на Пхукет россиян.
Также, сообщалось, что полиция нашла оружие, куртку, обувь и перчатки стрелявшего в километре от места покушения на берегу реки.
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ТуризмПхукет (остров)РоссияТаиландВладимир СосновВ миреНовости - Туризм
 
 
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