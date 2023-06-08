https://ria.ru/20230608/odkb-1876991087.html

Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений

Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений - РИА Новости, 08.06.2023

Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений

Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо увеличить число учений разного характера в обеспечение своей безопасности, речь об этом шла РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:28

2023-06-08T15:28

2023-06-08T15:28

безопасность

россия

николай патрушев

одкб

совет безопасности рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо увеличить число учений разного характера в обеспечение своей безопасности, речь об этом шла на прошедшем в Минске в четверг заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. На мероприятии обсуждались вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ и меры по их нейтрализации. "Отдельное внимание уделено повышению эффективности коллективных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму и усилению антитеррористического потенциала государств-членов ОДКБ. Поставлены задачи по перекрытию каналов вербовки и выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении. Учитывая возросшие террористические угрозы в непосредственной близости от зон ответственности ОДКБ, приняты решения, связанные с реализацией комплекса оперативно-профилактических мероприятий. В частности, утверждено положение о региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник" постоянного действия. "Кроме того, определены направления сотрудничества в военной и миграционной сферах, а также в информационном пространстве. Подчеркнута важность наращивать количество учений ОДКБ различного уровня, эффективно проводить операции "Нелегал", "Канал" и "ПРОКСИ", - отмечается в сообщении. Россию на заседании представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

https://ria.ru/20230522/armeniya-1873429770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, николай патрушев, одкб, совет безопасности рф