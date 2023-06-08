https://ria.ru/20230608/odkb-1876991087.html
Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений
Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений - РИА Новости, 08.06.2023
Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений
Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо увеличить число учений разного характера в обеспечение своей безопасности, речь об этом шла РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:28
2023-06-08T15:28
2023-06-08T15:28
безопасность
россия
николай патрушев
одкб
совет безопасности рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо увеличить число учений разного характера в обеспечение своей безопасности, речь об этом шла на прошедшем в Минске в четверг заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. На мероприятии обсуждались вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ и меры по их нейтрализации. "Отдельное внимание уделено повышению эффективности коллективных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму и усилению антитеррористического потенциала государств-членов ОДКБ. Поставлены задачи по перекрытию каналов вербовки и выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении. Учитывая возросшие террористические угрозы в непосредственной близости от зон ответственности ОДКБ, приняты решения, связанные с реализацией комплекса оперативно-профилактических мероприятий. В частности, утверждено положение о региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник" постоянного действия. "Кроме того, определены направления сотрудничества в военной и миграционной сферах, а также в информационном пространстве. Подчеркнута важность наращивать количество учений ОДКБ различного уровня, эффективно проводить операции "Нелегал", "Канал" и "ПРОКСИ", - отмечается в сообщении. Россию на заседании представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
https://ria.ru/20230522/armeniya-1873429770.html
https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай патрушев, одкб, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, ОДКБ, Совет Безопасности РФ
Совбез России призвал ОДКБ увеличить число учений
Совбез России: ОДКБ нужно для обеспечения своей безопасности увеличить число учений
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо увеличить число учений разного характера в обеспечение своей безопасности, речь об этом шла на прошедшем в Минске в четверг заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
На мероприятии обсуждались вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ и меры по их нейтрализации.
В Кремле прокомментировали перспективы участия Армении в ОДКБ
"Отдельное внимание уделено повышению эффективности коллективных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму и усилению антитеррористического потенциала государств-членов ОДКБ. Поставлены задачи по перекрытию каналов вербовки и выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия в террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Учитывая возросшие террористические угрозы в непосредственной близости от зон ответственности ОДКБ, приняты решения, связанные с реализацией комплекса оперативно-профилактических мероприятий. В частности, утверждено положение о региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник" постоянного действия.
"Кроме того, определены направления сотрудничества в военной и миграционной сферах, а также в информационном пространстве. Подчеркнута важность наращивать количество учений ОДКБ различного уровня, эффективно проводить операции "Нелегал", "Канал" и "ПРОКСИ", - отмечается в сообщении.
Россию на заседании представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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