https://ria.ru/20230608/obysk-1877082551.html

По делу подозреваемого в атаке на Брянскую область прошли обыски

По делу подозреваемого в атаке на Брянскую область прошли обыски - РИА Новости, 08.06.2023

По делу подозреваемого в атаке на Брянскую область прошли обыски

Обыски по 31 адресу прошли в четверг по делу предполагаемого мартовского организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, одного из руководителей... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:11

2023-06-08T20:11

2023-06-08T21:14

происшествия

брянская область

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

фсб

константин малофеев

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обыски по 31 адресу прошли в четверг по делу предполагаемого мартовского организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, одного из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статьям "Терроризм", "Организация террористического сообщества", "Незаконные приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ" в отношении лидера украинской неофашистской организации "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина проведены обыски по 31 адресу проживания его близких связей и активных участников РДК", - сказал собеседник агентства. По его словам, обнаружено и изъято более 20 единиц холодного и пневматического оружия, средства связи и электронные носители информации, неонацистская символика и литература, переписка с укронацистами. "По результатам обысков и допросов будет определен статус фигурантов", - добавил источник. Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти. Капустин - один из руководителей так называемого " Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ России, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом году - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск. Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230608/vzryv-1877055698.html

https://ria.ru/20230607/razgovor-1876739410.html

https://ria.ru/20230606/terakty-1876360234.html

брянская область

россия

украина

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Обыски по делу предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Обыски по 31 адресу прошли в четверг по делу предполагаемого мартовского организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, одного из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2023-06-08T20:11 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, фсб, константин малофеев