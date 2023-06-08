По делу подозреваемого в атаке на Брянскую область прошли обыски
Обыски прошли по 31 адресу по делу обвиняемого в организации брянского теракта Капустина
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обыски по 31 адресу прошли в четверг по делу предполагаемого мартовского организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, одного из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статьям "Терроризм", "Организация террористического сообщества", "Незаконные приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ" в отношении лидера украинской неофашистской организации "Русский добровольческий корпус" Дениса Капустина проведены обыски по 31 адресу проживания его близких связей и активных участников РДК", - сказал собеседник агентства. По его словам, обнаружено и изъято более 20 единиц холодного и пневматического оружия, средства связи и электронные носители информации, неонацистская символика и литература, переписка с укронацистами. "По результатам обысков и допросов будет определен статус фигурантов", - добавил источник.
Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти.
Капустин - один из руководителей так называемого " Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ России, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом году - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.