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Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек

Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек - РИА Новости, 08.06.2023

Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T23:34

2023-06-08T23:34

2023-06-08T23:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

денис пушилин

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. СЦКК ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. По данным властей, из-за обстрела в Горловке погибли четыре человека. "Целый день сегодня под огнем Горловка... Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что в результате обстрелов в Горловке погибли трое жителей и один житель Владимировки Волновахского района. По словам Пушилина, в Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230608/ugledar-1876927668.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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донецкая народная республика, горловка, донецк, денис пушилин, сцкк, происшествия