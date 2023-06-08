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Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек - РИА Новости, 08.06.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:34
2023-06-08T23:34
2023-06-08T23:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. СЦКК ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. По данным властей, из-за обстрела в Горловке погибли четыре человека. "Целый день сегодня под огнем Горловка... Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что в результате обстрелов в Горловке погибли трое жителей и один житель Владимировки Волновахского района. По словам Пушилина, в Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, горловка, донецк, денис пушилин, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек
Пушилин: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
.
СЦКК ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. По данным властей, из-за обстрела в Горловке погибли четыре человека.
"Целый день сегодня под огнем Горловка... Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он подтвердил, что в результате обстрелов в Горловке погибли трое жителей и один житель Владимировки Волновахского района. По словам Пушилина, в Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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