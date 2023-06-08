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Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:34 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877105205.html
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек - РИА Новости, 08.06.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:34
2023-06-08T23:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
донецк
денис пушилин
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. СЦКК ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. По данным властей, из-за обстрела в Горловке погибли четыре человека. "Целый день сегодня под огнем Горловка... Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что в результате обстрелов в Горловке погибли трое жителей и один житель Владимировки Волновахского района. По словам Пушилина, в Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/ugledar-1876927668.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, донецк, денис пушилин, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек

Пушилин: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до 16 человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 16, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
СЦКК ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. По данным властей, из-за обстрела в Горловке погибли четыре человека.
"Целый день сегодня под огнем Горловка... Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Он подтвердил, что в результате обстрелов в Горловке погибли трое жителей и один житель Владимировки Волновахского района. По словам Пушилина, в Донецке и Горловке повреждены 16 домостроений и семь объектов инфраструктуры.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
ВСУ бросили огромное количество техники под Угледар, заявил Пушилин
Вчера, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецкДенис ПушилинСЦККПроисшествия
 
 
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