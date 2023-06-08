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Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска вновь в четверг обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:55

2023-06-08T22:55

2023-06-08T22:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь в четверг обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. СЦКК ранее сообщало, что в течение дня в четверг украинские войска выпустили по Горловке 38 ракет из РСЗО. По данным властей, из-за обстрела в Горловке погибли четыре человека и 13 получили ранения.

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия