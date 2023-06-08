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Производственная база в Белгородской области была повреждена при обстреле

Производственная база в Белгородской области была повреждена при обстреле - РИА Новости, 08.06.2023

Производственная база в Белгородской области была повреждена при обстреле

В результате украинского обстрела села Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе повреждения получила производственная база, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:18

2023-06-08T21:18

2023-06-08T21:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. В результате украинского обстрела села Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе повреждения получила производственная база, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора", - написал он. Он добавил, что осколками снарядов повредило газовую трубу, все аварийные службы на месте, устраняют последствия обстрела. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины