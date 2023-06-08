Производственная база в Белгородской области была повреждена при обстреле

Губернатор Гладков: в белгородском селе производственная база была повреждена при обстреле
Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.
Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.
Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.
Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.
В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.
В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.
Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.
Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.
Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.
Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.
Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.
Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.
Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".
Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.
Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.
В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.
В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.
Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.
Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.
В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.
Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.
Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.
Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.
Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.
В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.