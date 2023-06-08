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В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании
Персонал "Государственной магистральной сетевой компании" эвакуирован из-за обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:03
2023-06-08T16:03
2023-06-08T16:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Персонал "Государственной магистральной сетевой компании" эвакуирован из-за обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. Ранее ведомство сообщало о повреждениях здания предприятия и ранении одного из сотрудников. "В данный момент персонал предприятия эвакуирован", - говорится в сообщении минугля, опубликованном в телеграм-канале. Согласно сообщению ведомства, осколки боеприпасов были обнаружены также в рабочих кабинетах и ликвидированы специалистами МЧС. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876976555.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, министерство угля и энергетики днр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Министерство угля и энергетики ДНР, Происшествия
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании
Минугля ДНР сообщило об эвакуации персонала магистральной сетевой компании в Горловке