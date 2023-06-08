https://ria.ru/20230608/obstrel-1877006254.html

В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании

В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023

В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании

Персонал "Государственной магистральной сетевой компании" эвакуирован из-за обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:03

2023-06-08T16:03

2023-06-08T16:03

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Персонал "Государственной магистральной сетевой компании" эвакуирован из-за обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. Ранее ведомство сообщало о повреждениях здания предприятия и ранении одного из сотрудников. "В данный момент персонал предприятия эвакуирован", - говорится в сообщении минугля, опубликованном в телеграм-канале. Согласно сообщению ведомства, осколки боеприпасов были обнаружены также в рабочих кабинетах и ликвидированы специалистами МЧС. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230608/obstrel-1876976555.html

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горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, министерство угля и энергетики днр, происшествия