Рейтинг@Mail.ru
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1877006254.html
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании - РИА Новости, 08.06.2023
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании
Персонал "Государственной магистральной сетевой компании" эвакуирован из-за обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:03
2023-06-08T16:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
министерство угля и энергетики днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Персонал "Государственной магистральной сетевой компании" эвакуирован из-за обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. Ранее ведомство сообщало о повреждениях здания предприятия и ранении одного из сотрудников. "В данный момент персонал предприятия эвакуирован", - говорится в сообщении минугля, опубликованном в телеграм-канале. Согласно сообщению ведомства, осколки боеприпасов были обнаружены также в рабочих кабинетах и ликвидированы специалистами МЧС. Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876976555.html
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876965559.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, министерство угля и энергетики днр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Министерство угля и энергетики ДНР, Происшествия
В Горловке эвакуировали персонал магистральной сетевой компании

Минугля ДНР сообщило об эвакуации персонала магистральной сетевой компании в Горловке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Персонал "Государственной магистральной сетевой компании" эвакуирован из-за обстрела Горловки украинскими войсками, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
Ранее ведомство сообщало о повреждениях здания предприятия и ранении одного из сотрудников.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Вчера, 15:03
"В данный момент персонал предприятия эвакуирован", - говорится в сообщении минугля, опубликованном в телеграм-канале.
Согласно сообщению ведомства, осколки боеприпасов были обнаружены также в рабочих кабинетах и ликвидированы специалистами МЧС.
Ранее в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле города погибла мирная жительница, ранены десять человек, один человек скончался в больнице.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМинистерство угля и энергетики ДНРПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала