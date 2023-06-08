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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 08.06.2023 (обновлено: 14:31 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876953475.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска ночью выпустили по Первомайску две ракеты, предположительно, из РСЗО HIMARS, повреждены помещения предприятия "Первомайскуголь", сообщил в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:19
2023-06-08T14:31
специальная военная операция на украине
происшествия
первомайск
сша
украина
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Первомайску две ракеты, предположительно, из РСЗО HIMARS, повреждены помещения предприятия "Первомайскуголь", сообщил в четверг мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Сегодня ночью территория городского округа город Первомайск вновь подверглась обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Две ракеты, предположительно, американской реактивной системы залпового огня HIMARS повредили производственные помещения одного из нефункционирующих структурных подразделений бывшего Государственного предприятия "Первомайскуголь", расположенного в городе Горское", - написал Колягин.Мэр Первомайска добавил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html
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происшествия, первомайск, сша, украина, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Первомайск, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Мэр Колягин: ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Первомайску две ракеты, предположительно, из РСЗО HIMARS, повреждены помещения предприятия "Первомайскуголь", сообщил в четверг мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью территория городского округа город Первомайск вновь подверглась обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Две ракеты, предположительно, американской реактивной системы залпового огня HIMARS повредили производственные помещения одного из нефункционирующих структурных подразделений бывшего Государственного предприятия "Первомайскуголь", расположенного в городе Горское", - написал Колягин.
Мэр Первомайска добавил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПервомайскСШАУкраинаLockheed MartinBAE Systems
 
 
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