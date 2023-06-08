https://ria.ru/20230608/obstrel-1876953475.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска ночью выпустили по Первомайску две ракеты, предположительно, из РСЗО HIMARS, повреждены помещения предприятия "Первомайскуголь", сообщил в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:19

2023-06-08T14:19

2023-06-08T14:31

специальная военная операция на украине

происшествия

первомайск

сша

украина

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bae systems

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Первомайску две ракеты, предположительно, из РСЗО HIMARS, повреждены помещения предприятия "Первомайскуголь", сообщил в четверг мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Сегодня ночью территория городского округа город Первомайск вновь подверглась обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Две ракеты, предположительно, американской реактивной системы залпового огня HIMARS повредили производственные помещения одного из нефункционирующих структурных подразделений бывшего Государственного предприятия "Первомайскуголь", расположенного в городе Горское", - написал Колягин.Мэр Первомайска добавил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html

первомайск

сша

украина

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происшествия, первомайск, сша, украина, lockheed martin , bae systems