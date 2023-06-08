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Мэр Горловки сообщил о росте числа пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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13:58 08.06.2023 (обновлено: 14:04 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876944338.html
Мэр Горловки сообщил о росте числа пострадавших при обстреле ВСУ
Мэр Горловки сообщил о росте числа пострадавших при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
Мэр Горловки сообщил о росте числа пострадавших при обстреле ВСУ
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до десяти, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:58
2023-06-08T14:04
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до десяти, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "Число раненых возросло до десяти", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО. Позже мэр города Приходько сообщил о шести пострадавших при обстреле Горловки, и о повреждениях Дворца культуры "Шахтер" в результате прямых попаданий украинских снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Мэр Горловки сообщил о росте числа пострадавших при обстреле ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о десяти пострадавших при обстреле украинскими войсками

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до десяти, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"Число раненых возросло до десяти", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 23 ракеты из РСЗО. Позже мэр города Приходько сообщил о шести пострадавших при обстреле Горловки, и о повреждениях Дворца культуры "Шахтер" в результате прямых попаданий украинских снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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