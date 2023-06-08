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ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:43

2023-06-08T13:43

2023-06-08T16:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

россия

андрей алексеенко

владимир путин

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу", — написал врио губернатора.Сальдо уточнил, что украинские военные намеренно открыли огонь по мирным жителям.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В тот же день власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов области идет под обстрелами ВСУ.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, россия, андрей алексеенко, владимир путин