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Украинские войска выпустили почти 25 ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили почти 25 ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска выпустили почти 25 ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска в 13.05 выпустили 23 ракеты из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:23
2023-06-08T13:23
2023-06-08T13:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 выпустили 23 ракеты из РСЗО по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 23 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, по городу было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876924521.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили почти 25 ракет из РСЗО по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 ракеты из РСЗО по центру Горловки