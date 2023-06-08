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Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876864294.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:17
2023-06-08T10:17
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
куйбышевский район
петровский район
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 09.10 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230607/les-1876803897.html
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донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район, Петровский район
Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Александровке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 09.10 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Александровке.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияКуйбышевский районПетровский район
 
 
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