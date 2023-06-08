https://ria.ru/20230608/obstrel-1876864294.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:17

2023-06-08T10:17

2023-06-08T10:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

куйбышевский район

петровский район

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Александровка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 09.10 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230607/les-1876803897.html

https://ria.ru/20230607/obstrel-1876700836.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район, петровский район