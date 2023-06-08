https://ria.ru/20230608/obstrel-1876862997.html
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS
Украинские войска стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск на запорожском направлении, но эффекта это не возымело,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:09
2023-06-08T10:09
2023-06-08T10:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск на запорожском направлении, но эффекта это не возымело, ВС РФ "стоят до последнего", сообщил РИА Новости в четверг глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью противник впервые применил дорогостоящие ракета HIMARS для обстрела окопов наших войск. Если оценивать эффективность этих ударов, то это все равно, что палить из пушки по воробьям", - сказал Рогов. По его оценке, противник больше преследовал психологическую цель, стремясь посеять панику и заставить российских военных оставить позиции на передовой. "Расчет украинских боевиков провалился. Никто позиции не оставил. Наши ребята стоят до последнего, не давая врагу продвинуться вглубь обороны", - подчеркнул Рогов. Ранее в четверг он же рассказал РИА Новости, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, на данный момент все их попытки прорвать оборону закончились провалом и "колоссальными потерями".
https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876738630.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS
Рогов: ВСУ стали активно применять РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск