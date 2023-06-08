Рейтинг@Mail.ru
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876862997.html
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS
Украинские войска стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск на запорожском направлении, но эффекта это не возымело,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:09
2023-06-08T10:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_9a13e5274cd3d7b1ecb907cc494ebcaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск на запорожском направлении, но эффекта это не возымело, ВС РФ "стоят до последнего", сообщил РИА Новости в четверг глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью противник впервые применил дорогостоящие ракета HIMARS для обстрела окопов наших войск. Если оценивать эффективность этих ударов, то это все равно, что палить из пушки по воробьям", - сказал Рогов. По его оценке, противник больше преследовал психологическую цель, стремясь посеять панику и заставить российских военных оставить позиции на передовой. "Расчет украинских боевиков провалился. Никто позиции не оставил. Наши ребята стоят до последнего, не давая врагу продвинуться вглубь обороны", - подчеркнул Рогов. Ранее в четверг он же рассказал РИА Новости, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, на данный момент все их попытки прорвать оборону закончились провалом и "колоссальными потерями".
https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876738630.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ впервые стали обстреливать окопы российских войск из HIMARS

Рогов: ВСУ стали активно применять РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска стали активно применять американские РСЗО HIMARS для обстрела окопов российских войск на запорожском направлении, но эффекта это не возымело, ВС РФ "стоят до последнего", сообщил РИА Новости в четверг глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Минувшей ночью противник впервые применил дорогостоящие ракета HIMARS для обстрела окопов наших войск. Если оценивать эффективность этих ударов, то это все равно, что палить из пушки по воробьям", - сказал Рогов.
Обстрелы ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
МИД ждет реакции США на применение HIMARS для удара по Каховской ГЭС
7 июня, 15:48
По его оценке, противник больше преследовал психологическую цель, стремясь посеять панику и заставить российских военных оставить позиции на передовой.
«
"Расчет украинских боевиков провалился. Никто позиции не оставил. Наши ребята стоят до последнего, не давая врагу продвинуться вглубь обороны", - подчеркнул Рогов.
Ранее в четверг он же рассказал РИА Новости, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, на данный момент все их попытки прорвать оборону закончились провалом и "колоссальными потерями".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала