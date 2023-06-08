https://ria.ru/20230608/obman-1876842023.html

Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад

Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад - РИА Новости, 08.06.2023

Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад

Украинский конфликт помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада, пишут обозреватели New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T04:00

2023-06-08T04:00

2023-06-08T11:40

в мире

польша

украина

киев

джо байден

право и справедливость

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский конфликт помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада, пишут обозреватели New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура."Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, она приходит к осознанию важности демократии. <...> Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились", — подчеркнули авторы.Они указали на силу антилиберализма в Польше и напомнили, что с 2015 года у власти стоит правая партия "Право и справедливость", которая "захватила" СМИ, ограничила независимость судебной системы и ввела "чудовищный" закон об абортах. Журналисты отметили, что для политической борьбы и нейтрализации оппонентов в Польше применяют прослушку, очернение и откровенную ложь.Кроме того, считают обозреватели, поддержка Киева представляет для правящей партии возможность укрепить свое влияние, несмотря на правительственные скандалы и заоблачную инфляцию.Авторы напомнили, что президент США Джо Байден в феврале посетил Варшаву и подчеркнул важность защиты свободы и демократии. Однако, как утверждают авторы, "свобода и демократия в этой части мира не обязательно идут рука об руку".

https://ria.ru/20230606/porazhenie-1876340587.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, киев, джо байден, право и справедливость