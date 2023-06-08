Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 08.06.2023 (обновлено: 11:40 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obman-1876842023.html
Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад
Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад - РИА Новости, 08.06.2023
Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад
Украинский конфликт помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада, пишут обозреватели New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T04:00
2023-06-08T11:40
в мире
польша
украина
киев
джо байден
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846884944_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_cb7c0840814499314343e5e801a8d4ba.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский конфликт помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада, пишут обозреватели New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура.&quot;Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, она приходит к осознанию важности демократии. &lt;...&gt; Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились&quot;, — подчеркнули авторы.Они указали на силу антилиберализма в Польше и напомнили, что с 2015 года у власти стоит правая партия "Право и справедливость", которая "захватила" СМИ, ограничила независимость судебной системы и ввела "чудовищный" закон об абортах. Журналисты отметили, что для политической борьбы и нейтрализации оппонентов в Польше применяют прослушку, очернение и откровенную ложь.Кроме того, считают обозреватели, поддержка Киева представляет для правящей партии возможность укрепить свое влияние, несмотря на правительственные скандалы и заоблачную инфляцию.Авторы напомнили, что президент США Джо Байден в феврале посетил Варшаву и подчеркнул важность защиты свободы и демократии. Однако, как утверждают авторы, "свобода и демократия в этой части мира не обязательно идут рука об руку".
https://ria.ru/20230606/porazhenie-1876340587.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846884944_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bcbf61477d8477dc897ffd865879fa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, киев, джо байден, право и справедливость
В мире, Польша, Украина, Киев, Джо Байден, Право и справедливость
Стало известно, как Украина помогла Польше обмануть весь Запад

NYT: из-за украинского конфликта Польша начала выглядеть демократической страной на Западе

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский конфликт помог Польше выглядеть демократической страной в глазах Запада, пишут обозреватели New York Times Ярослав Куиш и Каролина Вигура.
«

"Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, она приходит к осознанию важности демократии. <...> Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились", — подчеркнули авторы.

Они указали на силу антилиберализма в Польше и напомнили, что с 2015 года у власти стоит правая партия "Право и справедливость", которая "захватила" СМИ, ограничила независимость судебной системы и ввела "чудовищный" закон об абортах. Журналисты отметили, что для политической борьбы и нейтрализации оппонентов в Польше применяют прослушку, очернение и откровенную ложь.
Кроме того, считают обозреватели, поддержка Киева представляет для правящей партии возможность укрепить свое влияние, несмотря на правительственные скандалы и заоблачную инфляцию.
Авторы напомнили, что президент США Джо Байден в феврале посетил Варшаву и подчеркнул важность защиты свободы и демократии. Однако, как утверждают авторы, "свобода и демократия в этой части мира не обязательно идут рука об руку".
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Польше присудили окончательное поражение в борьбе с ЕС
6 июня, 01:14
 
В миреПольшаУкраинаКиевДжо БайденПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала