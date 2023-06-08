https://ria.ru/20230608/obeschaniya-1877029668.html

Сунак назвал причины, по которым правительство не выполняет обещания

Сунак назвал причины, по которым правительство не выполняет обещания - РИА Новости, 08.06.2023

Сунак назвал причины, по которым правительство не выполняет обещания

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал пандемию коронавируса и конфликт на Украине причинами, по которой правительство страны до сих пор не заключило... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:07

2023-06-08T17:07

2023-06-08T17:44

в мире

украина

риши сунак

сша

великобритания

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b97924d3ea8445d3be23ec55b0b9585d.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал пандемию коронавируса и конфликт на Украине причинами, по которой правительство страны до сих пор не заключило обещанное несколько лет назад торговое соглашение с США, сообщил в четверг телеканал Sky News. "Я думаю, что необходимо посмотреть на макроэкономическую ситуацию. Она изменилась с того момента… С тех пор мы прошли пандемию. Мы столкнулись с войной на Украине, и это изменило макроэкономическую ситуацию", - цитирует телеканал слова Сунака, сказанные им в ходе визита в Вашингтон. По словам премьер-министра, правильным ответом на эту ситуацию является сосредоточение усилий на том, что играет самую важную роль для британского народа, передаёт Sky News. При этом глава правительства Британии отметил важность сотрудничества Лондона и Вашингтона из-за возросших рисков для экономической безопасности, сообщает телеканал. Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 году являлось одним из обещаний правящей в Британии Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. Британский премьер Сунак находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Там он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом создание "барьеров" на пути внедрения ИИ и учреждение международного органа по контролю за искусственным интеллектом по образцу МАГАТЭ. При этом сам Сунак ранее заявлял, что намерен поднять тему угрозы уничтожения человечества искусственным интеллектом.

https://ria.ru/20230605/sunak-1876244624.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

украина

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, риши сунак, сша, великобритания, экономика