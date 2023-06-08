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Сунак назвал причины, по которым правительство не выполняет обещания
Сунак назвал причины, по которым правительство не выполняет обещания - РИА Новости, 08.06.2023
Сунак назвал причины, по которым правительство не выполняет обещания
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал пандемию коронавируса и конфликт на Украине причинами, по которой правительство страны до сих пор не заключило... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:07
2023-06-08T17:07
2023-06-08T17:44
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал пандемию коронавируса и конфликт на Украине причинами, по которой правительство страны до сих пор не заключило обещанное несколько лет назад торговое соглашение с США, сообщил в четверг телеканал Sky News. "Я думаю, что необходимо посмотреть на макроэкономическую ситуацию. Она изменилась с того момента… С тех пор мы прошли пандемию. Мы столкнулись с войной на Украине, и это изменило макроэкономическую ситуацию", - цитирует телеканал слова Сунака, сказанные им в ходе визита в Вашингтон. По словам премьер-министра, правильным ответом на эту ситуацию является сосредоточение усилий на том, что играет самую важную роль для британского народа, передаёт Sky News. При этом глава правительства Британии отметил важность сотрудничества Лондона и Вашингтона из-за возросших рисков для экономической безопасности, сообщает телеканал. Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 году являлось одним из обещаний правящей в Британии Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. Британский премьер Сунак находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Там он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом создание "барьеров" на пути внедрения ИИ и учреждение международного органа по контролю за искусственным интеллектом по образцу МАГАТЭ. При этом сам Сунак ранее заявлял, что намерен поднять тему угрозы уничтожения человечества искусственным интеллектом.
https://ria.ru/20230605/sunak-1876244624.html
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в мире, украина, риши сунак, сша, великобритания, экономика
В мире, Украина, Риши Сунак, США, Великобритания, Экономика
Сунак назвал причины, по которым правительство не выполняет обещания
Премьер Британии Сунак обвинил пандемию и конфликт на Украине в нарушении обещания властей