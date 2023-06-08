https://ria.ru/20230608/nyu-york-1876949958.html

Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире - РИА Новости, 08.06.2023

Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире, следует из данных международного сайта IQAir, который отслеживает качество... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:10

2023-06-08T14:10

2023-06-08T15:28

в мире

нью-йорк (город)

канада

сша

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире, следует из данных международного сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира. Из-за пожаров в Канаде Нью-Йорк обогнал столицу Бангладеш Дакку и Тель-Авив. К 13:40 индекс качества воздуха в городе составлял 185 — "вредно".Лесные пожары в Канаде привели к тому, что Нью-Йорк, Вашингтон, их окрестности и некоторые северо-восточные штаты окутаны желтовато-серой дымкой. По информации департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка, в городе зафиксировали худшее с 1960-х годов качество воздуха. А мэр Эрик Адамс предупредил, что ситуация продолжит ухудшаться. Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти в Нью-Джерси не принимают рейсы из-за снижения видимости. Власти Власти Нью-Йорка призывают жителей носить на улице маски. Лесные пожары бушуют в разных регионах Канады уже несколько недель. На 6 июня насчитывалось более 400 очагов возгорания, свыше 200 из которых пока не удается контролировать. К тушению привлекли войска, власти объявили о сборе средств для помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20230518/kanada-1872521485.html

https://ria.ru/20230604/kanada-1876024165.html

нью-йорк (город)

канада

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нью-йорк (город), канада, сша