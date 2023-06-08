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Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире - РИА Новости, 08.06.2023
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14:10 08.06.2023 (обновлено: 15:28 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nyu-york-1876949958.html
Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире
Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире - РИА Новости, 08.06.2023
Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире
Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире, следует из данных международного сайта IQAir, который отслеживает качество... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:10
2023-06-08T15:28
в мире
нью-йорк (город)
канада
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире, следует из данных международного сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира. Из-за пожаров в Канаде Нью-Йорк обогнал столицу Бангладеш Дакку и Тель-Авив. К 13:40 индекс качества воздуха в городе составлял 185 — "вредно".Лесные пожары в Канаде привели к тому, что Нью-Йорк, Вашингтон, их окрестности и некоторые северо-восточные штаты окутаны желтовато-серой дымкой. По информации департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка, в городе зафиксировали худшее с 1960-х годов качество воздуха. А мэр Эрик Адамс предупредил, что ситуация продолжит ухудшаться. Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти в Нью-Джерси не принимают рейсы из-за снижения видимости. Власти Власти Нью-Йорка призывают жителей носить на улице маски. Лесные пожары бушуют в разных регионах Канады уже несколько недель. На 6 июня насчитывалось более 400 очагов возгорания, свыше 200 из которых пока не удается контролировать. К тушению привлекли войска, власти объявили о сборе средств для помощи пострадавшим.
https://ria.ru/20230518/kanada-1872521485.html
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в мире, нью-йорк (город), канада, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Канада, США
Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире из-за пожаров в Канаде

© AFP 2023 / ED JONESСмог из-за лесных пожаров в Канаде виден в районах Бруклина и Манхэттена в Нью-Йорке
Смог из-за лесных пожаров в Канаде виден в районах Бруклина и Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Смог из-за лесных пожаров в Канаде виден в районах Бруклина и Манхэттена в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире, следует из данных международного сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира.
Из-за пожаров в Канаде Нью-Йорк обогнал столицу Бангладеш Дакку и Тель-Авив. К 13:40 индекс качества воздуха в городе составлял 185 — "вредно".
Лесные пожары в Канаде привели к тому, что Нью-Йорк, Вашингтон, их окрестности и некоторые северо-восточные штаты окутаны желтовато-серой дымкой. По информации департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка, в городе зафиксировали худшее с 1960-х годов качество воздуха. А мэр Эрик Адамс предупредил, что ситуация продолжит ухудшаться.
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Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти в Нью-Джерси не принимают рейсы из-за снижения видимости. Власти Власти Нью-Йорка призывают жителей носить на улице маски.
Лесные пожары бушуют в разных регионах Канады уже несколько недель. На 6 июня насчитывалось более 400 очагов возгорания, свыше 200 из которых пока не удается контролировать. К тушению привлекли войска, власти объявили о сборе средств для помощи пострадавшим.
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