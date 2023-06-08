https://ria.ru/20230608/nlo-1876841196.html

Пентагон опроверг публикации о наличии у него "внеземных" кораблей

Пентагон опроверг публикации о наличии у него "внеземных" кораблей - РИА Новости, 08.06.2023

Пентагон опроверг публикации о наличии у него "внеземных" кораблей

У США нет в распоряжении обломков внеземных космических кораблей, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T03:12

2023-06-08T03:12

2023-06-08T10:38

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ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. У США нет в распоряжении обломков внеземных космических кораблей, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Национального агентства геокосмической разведки и ветерана ВВС Дэйвида Граша, который в интервью NewsNation утверждал, что Пентагон смог заполучить корабли внеземного происхождения в рамках некой секретной военной программы и пытается их восстанавливать. "На сегодняшний день управление специальных расследований ВВС не обнаружило проверяемой информации в подтверждение заявлений о том, чтобы существовала сейчас или в прошлом какая-либо программа, касающаяся обладания внеземными объектами или восстановления их", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в Пентагоне будут рады побеседовать с любым действующим или бывшим сотрудником, который считает, что у него есть "информация, касающаяся пересмотра исторических данных". Минобороны США обязано вести такую работу по требованию конгресса и сейчас готовит соответствующий доклад, который, как ожидается, представят в июне 2024 года.

https://ria.ru/20230607/inoplanetyane-1876730803.html

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