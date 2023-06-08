https://ria.ru/20230608/niti-1876522031.html

"Как спицы в колесе". В центре Галактики обнаружили загадочные нити

"Как спицы в колесе". В центре Галактики обнаружили загадочные нити - РИА Новости, 08.06.2023

"Как спицы в колесе". В центре Галактики обнаружили загадочные нити

Астрономы обнаружили посреди Млечного Пути тысячи расходящихся во все стороны нитевидных структур. Их происхождение пока неясно, но, очевидно, они как-то... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:52

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Астрономы обнаружили посреди Млечного Пути тысячи расходящихся во все стороны нитевидных структур. Их происхождение пока неясно, но, очевидно, они как-то связаны с расположенной там сверхмассивной черной дырой. О том, как ученые постепенно приближаются к пониманию того, что происходит в ядре нашей Галактики, — в материале РИА Новости."Наша" черная дыраДолгое время центр нашей Галактики определяли весьма приблизительно — где-то в созвездии Стрельца — и не выделяли там какой-то конкретный астрономический объект. В 1960-м в этом месте зафиксировали источник радиоволн и назвали его Стрелец А (Sgr A). Позднее установили, что он также излучает в инфракрасном и рентгеновском диапазонах.Движение звезд в районе Sgr A указывает на то, что они вращаются вокруг какого-то невидимого компактного и очень тяжелого объекта. Это черная дыра Sgr A*. Ученые рассчитали, что ее масса в четыре с лишним миллиона раз больше, чем у Солнца. Такие же сверхмассивные черные дыры находятся в центре многих других галактик, и их гравитация удерживает вместе звезды и скопления межзвездного газа.До Sgr A* от нас 27 тысяч световых лет. Горячее радиоизлучающее газовое облако запечатлено на первом изображении черной дыры, полученном в 2022-м при помощи результатов наблюдений всемирной сети радиотелескопов EHT (Event Horizon Telescope — телескоп горизонта событий).Чрезвычайно активное местоПо мере развития технологий астрономы узнавали все больше о центре нашей Галактики. В частности, выяснилось, что сама черная дыра практически неподвижна, а окружающее ее газовое облако вращается очень быстро, почти со скоростью света. И это вызывает постоянное излучение.В 2010-м благодаря одному из крупнейших в мире массивов радиотелескопов MeerKAT в Южной Африке астрономы обнаружили с двух сторон от черной дыры огромные энергетические пузыри размером в сотни световых лет, излучающие в рентгеновском и гамма-диапазонах. Эти объекты подробно изучили, в том числе с помощью телескопа eROSITA, установленного на борту российской астрофизической обсерватории "Спектр-РГ".В 2022-м, продолжив наблюдения на MeerKAT, ученые под руководством Фархада Юсеф-Заде из Северо-Западного университета США увидели около тысячи загадочных нитевидных структур, простирающихся от галактического центра на 150 световых лет в виде тонких вертикальных полос — филаментов. Есть нити одиночные и парные. Расположены они примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, подобно струнам арфы.Эти структуры, как и пузыри, наблюдают в специфическом диапазоне коротких волн, соответствующем так называемому синхротронному излучению. Электроны, двигаясь почти со скоростью света, сталкиваются с магнитными полями, и возникает отчетливый радиосигнал.По мнению исследователей, нити генерируются высокоэнергетическими частицами космических лучей, разогнавшимися во время мощного взрыва, который произошел в центре Галактики несколько миллионов лет назад. С этим же событием, вероятно, связаны и пузыри.Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути выглядит относительно спокойной по сравнению с теми, что в других галактиках. Однако обнаруженные структуры указывают на то, что были периоды активизации, когда за короткое время черная дыра поглощала огромные массы пыли и газа. Это сопровождалось вспышкой и выбросом энергии, а сама черная дыра действовала как гигантский ускоритель частиц.Разлетаются во все стороныНедавно та же научная команда выявила признаки еще одного типа активности Sgr A*. Разработав особый алгоритм обработки данных MeerKAT, ученые нанесли на карту еще тысячи нитеподобных структур, исходящих из центра Млечного Пути.Все они лежат в галактической плоскости, расходясь в стороны от Sgr A*, "как спицы в колесе". И значительно короче вертикальных — от пяти до десяти световых лет."Мы неожиданно обнаружили новую популяцию структур, которые указывают в направлении центра Галактики, — приводятся в пресс-релизе слова профессора Юсеф-Заде. — Нам пришлось проделать большую работу, но мы установили: эти нити не случайны и, по-видимому, связаны с черной дырой".Исследователи считают, что у этих популяций филаментов разное происхождение. Вертикальные нити перпендикулярны плоскости Млечного Пути, они пронизывают Галактику насквозь, и частицы в них движутся с релятивистскими скоростями. Короткие горизонтальные направлены радиально к центру и объединяют потоки тепловых частиц внутри галактического молекулярного облака.Интересно, что их изображение напоминает точки и тире азбуки Морзе. По мнению авторов, это свидетельствует о прерывистой пульсации Sgr A* — каждый отрезок сформирован отдельным выбросом высокоэнергетических частиц. Какой процесс внутри черной дыры управляет этой пульсацией, остается загадкой."Мы думаем, что горизонтальные нити возникли в ходе какого-то события, которое произошло несколько миллионов лет назад, — говорит Юсеф-Заде. — Возможно, это результат взаимодействия истекающего из черной дыры материала с объектами, расположенными рядом с ней".Открытые учеными радиальные филаменты — самые мелкие из линейных структур космоса. Крупнейшие — межгалактические нити и "великие стены" скоплений галактик — формируют ячеистый каркас Вселенной. Их размеры — 50-80 мегапарсек (160-260 миллионов световых лет), а в них — очень горячий разреженный газ.Согласно стандартной модели эволюции космического вещества, межгалактические нити образуются вдоль сетевидных потоков темной материи, которая гравитационно притягивает обычную барионную материю, наблюдаемую астрономами.

https://ria.ru/20230425/magnitnye-1867396874.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, астрофизика, астрономия