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Доля России в чешском импорте нефти выросла, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2023
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05:11 08.06.2023 (обновлено: 05:54 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/neft-1876843711.html
Доля России в чешском импорте нефти выросла, пишут СМИ
Доля России в чешском импорте нефти выросла, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2023
Доля России в чешском импорте нефти выросла, пишут СМИ
Доля России в импорте нефти Чехией выросла в 2023 году с 56 до 65 процентов, пишет Ekonomický deník. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T05:11
2023-06-08T05:54
экономика
цены на нефть
россия
чехия
норвегия
евросоюз
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ПРАГА, 8 июн — РИА Новости. Доля России в импорте нефти Чехией выросла в 2023 году с 56 до 65 процентов, пишет Ekonomický deník. &quot;Чехии удалось почти совсем избавиться от зависимости от газа из России. По данным Чешского статуправления, более 80 процентов газа республика теперь закупает в Норвегии, а на долю России приходится менее 10 процентов импорта. Однако в ситуации с нефтью наблюдается обратная тенденция — доля сырой нефти из России выросла за первые четыре месяца этого года с 56 до 65 процентов&quot;, — говорится в сообщении.Как отмечает издание, стоимость импортируемого в республику топлива в этом году заметно ниже по сравнению с прошлым годом. Подчеркивается, что за первые четыре месяца Чехия закупила на восемь процентов больше нефти, чем за тот же период год назад, в общей сложности 2,31 миллиона тонн. Однако поставщикам она заплатила на 18,6 процента меньше, а именно 24,8 миллиарда крон (около 1,12 миллиарда долларов). Стоимость импорта газа с января по апрель снизилась на 48 процентов в годовом исчислении — до 29,7 миллиардов крон (около 1,35 миллиарда долларов). В материале уточняется, что импорт нефти из США исчез из статистических показателей, хотя предыдущие годы находился на довольно значительном уровне, например, в 2021 году составлял более одной десятой части. В этом году чешские НПЗ получают сырье только из трех стран — России, Азербайджана и Казахстана. Чехия, как страна, не имеющая выхода к морю и исторически связанная с идущим из России нефтепроводом "Дружба", обратилась в Евросоюз с просьбой об исключении из запрета на импорт российской нефти по этому трубопроводу. ЕС предоставил Праге такое исключение.
https://ria.ru/20230604/neft-1876110376.html
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экономика, цены на нефть, россия, чехия, норвегия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Чехия, Норвегия, Евросоюз
Доля России в чешском импорте нефти выросла, пишут СМИ

Ekonomický deník: доля России в чешском импорте нефти выросла на девять процентов

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 8 июн — РИА Новости. Доля России в импорте нефти Чехией выросла в 2023 году с 56 до 65 процентов, пишет Ekonomický deník.
«

"Чехии удалось почти совсем избавиться от зависимости от газа из России. По данным Чешского статуправления, более 80 процентов газа республика теперь закупает в Норвегии, а на долю России приходится менее 10 процентов импорта. Однако в ситуации с нефтью наблюдается обратная тенденция — доля сырой нефти из России выросла за первые четыре месяца этого года с 56 до 65 процентов", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, стоимость импортируемого в республику топлива в этом году заметно ниже по сравнению с прошлым годом. Подчеркивается, что за первые четыре месяца Чехия закупила на восемь процентов больше нефти, чем за тот же период год назад, в общей сложности 2,31 миллиона тонн. Однако поставщикам она заплатила на 18,6 процента меньше, а именно 24,8 миллиарда крон (около 1,12 миллиарда долларов). Стоимость импорта газа с января по апрель снизилась на 48 процентов в годовом исчислении — до 29,7 миллиардов крон (около 1,35 миллиарда долларов).
В материале уточняется, что импорт нефти из США исчез из статистических показателей, хотя предыдущие годы находился на довольно значительном уровне, например, в 2021 году составлял более одной десятой части. В этом году чешские НПЗ получают сырье только из трех стран — России, Азербайджана и Казахстана.
Чехия, как страна, не имеющая выхода к морю и исторически связанная с идущим из России нефтепроводом "Дружба", обратилась в Евросоюз с просьбой об исключении из запрета на импорт российской нефти по этому трубопроводу. ЕС предоставил Праге такое исключение.
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