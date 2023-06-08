Доля России в чешском импорте нефти выросла, пишут СМИ
Ekonomický deník: доля России в чешском импорте нефти выросла на девять процентов
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ПРАГА, 8 июн — РИА Новости. Доля России в импорте нефти Чехией выросла в 2023 году с 56 до 65 процентов, пишет Ekonomický deník.
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"Чехии удалось почти совсем избавиться от зависимости от газа из России. По данным Чешского статуправления, более 80 процентов газа республика теперь закупает в Норвегии, а на долю России приходится менее 10 процентов импорта. Однако в ситуации с нефтью наблюдается обратная тенденция — доля сырой нефти из России выросла за первые четыре месяца этого года с 56 до 65 процентов", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, стоимость импортируемого в республику топлива в этом году заметно ниже по сравнению с прошлым годом. Подчеркивается, что за первые четыре месяца Чехия закупила на восемь процентов больше нефти, чем за тот же период год назад, в общей сложности 2,31 миллиона тонн. Однако поставщикам она заплатила на 18,6 процента меньше, а именно 24,8 миллиарда крон (около 1,12 миллиарда долларов). Стоимость импорта газа с января по апрель снизилась на 48 процентов в годовом исчислении — до 29,7 миллиардов крон (около 1,35 миллиарда долларов).
В материале уточняется, что импорт нефти из США исчез из статистических показателей, хотя предыдущие годы находился на довольно значительном уровне, например, в 2021 году составлял более одной десятой части. В этом году чешские НПЗ получают сырье только из трех стран — России, Азербайджана и Казахстана.