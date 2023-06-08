https://ria.ru/20230608/nato-1876942909.html
СМИ: НАТО возвращает постулаты холодной войны в противостояние с Россией
СМИ: НАТО возвращает постулаты холодной войны в противостояние с Россией - РИА Новости, 08.06.2023
СМИ: НАТО возвращает постулаты холодной войны в противостояние с Россией
НАТО планирует вернуть постулаты холодной войны в секретные оборонные планы на случай прямой конфронтации с Россией, но их составление осложняют трудности со... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:53
2023-06-08T13:53
2023-06-08T13:53
россия
в мире
нато
швеция
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. НАТО планирует вернуть постулаты холодной войны в секретные оборонные планы на случай прямой конфронтации с Россией, но их составление осложняют трудности со вступлением Швеции в альянс, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников. "Западные чиновники внутри альянса и вне его обеспокоены тем, что задержка с привлечением Швеции... может затормозить процесс оборонного планирования НАТО, согласно которому альянс должен трансформировать свою командно-административную структуру после угрожающего нового противостояния с Россией из-за Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью этих планов, которые останутся в секрете, является возвращением к "позициям времен холодной войны": каждая страна-член НАТО получает задание о разворачивании конкретных сил в конкретном регионе в случае прямого военного противостояния с РФ. Без Швеции альянсу придется составлять стратегию без учета потенциала Стокгольма. Ранее американский аналитический журнал Responsible Statecraft написал со ссылкой на свои источники, что НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией. Документ должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Российский военный эксперт Константин Сивков в этой связи заявлял РИА Новости, что гипотетический прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву может прийти Польша. Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет, прогнозирует Сивков.
https://ria.ru/20230608/nato-1876913294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, нато, швеция
Россия, В мире, НАТО, Швеция
СМИ: НАТО возвращает постулаты холодной войны в противостояние с Россией
Foreign Policy: НАТО хочет вернуть постулаты холодной войны в планы противостояния России
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
НАТО планирует вернуть постулаты холодной войны в секретные оборонные планы на случай прямой конфронтации с Россией, но их составление осложняют трудности со вступлением Швеции в альянс, сообщает журнал Foreign Policy
со ссылкой на западных чиновников.
"Западные чиновники внутри альянса и вне его обеспокоены тем, что задержка с привлечением Швеции... может затормозить процесс оборонного планирования НАТО, согласно которому альянс должен трансформировать свою командно-административную структуру после угрожающего нового противостояния с Россией из-за Украины", - говорится в сообщении.
В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией
Отмечается, что целью этих планов, которые останутся в секрете, является возвращением к "позициям времен холодной войны": каждая страна-член НАТО получает задание о разворачивании конкретных сил в конкретном регионе в случае прямого военного противостояния с РФ. Без Швеции альянсу придется составлять стратегию без учета потенциала Стокгольма.
Ранее американский аналитический журнал Responsible Statecraft написал со ссылкой на свои источники, что НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией. Документ должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.
Российский военный эксперт Константин Сивков
в этой связи заявлял РИА Новости, что гипотетический прямой военный конфликт НАТО
с Россией
может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву
может прийти Польша
. Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет, прогнозирует Сивков.
В НАТО запланировали войну с Россией