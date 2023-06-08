https://ria.ru/20230608/nato-1876942909.html

СМИ: НАТО возвращает постулаты холодной войны в противостояние с Россией

СМИ: НАТО возвращает постулаты холодной войны в противостояние с Россией - РИА Новости, 08.06.2023

СМИ: НАТО возвращает постулаты холодной войны в противостояние с Россией

НАТО планирует вернуть постулаты холодной войны в секретные оборонные планы на случай прямой конфронтации с Россией, но их составление осложняют трудности со... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:53

2023-06-08T13:53

2023-06-08T13:53

россия

в мире

нато

швеция

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. НАТО планирует вернуть постулаты холодной войны в секретные оборонные планы на случай прямой конфронтации с Россией, но их составление осложняют трудности со вступлением Швеции в альянс, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников. "Западные чиновники внутри альянса и вне его обеспокоены тем, что задержка с привлечением Швеции... может затормозить процесс оборонного планирования НАТО, согласно которому альянс должен трансформировать свою командно-административную структуру после угрожающего нового противостояния с Россией из-за Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью этих планов, которые останутся в секрете, является возвращением к "позициям времен холодной войны": каждая страна-член НАТО получает задание о разворачивании конкретных сил в конкретном регионе в случае прямого военного противостояния с РФ. Без Швеции альянсу придется составлять стратегию без учета потенциала Стокгольма. Ранее американский аналитический журнал Responsible Statecraft написал со ссылкой на свои источники, что НАТО подготовила секретный план "на несколько тысяч страниц" на случай военного столкновения с Россией. Документ должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Российский военный эксперт Константин Сивков в этой связи заявлял РИА Новости, что гипотетический прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск, после которого на помощь Киеву может прийти Польша. Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет, прогнозирует Сивков.

https://ria.ru/20230608/nato-1876913294.html

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

россия

швеция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, нато, швеция