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В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией - РИА Новости, 08.06.2023
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12:29 08.06.2023 (обновлено: 17:05 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nato-1876913294.html
В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией
В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией - РИА Новости, 08.06.2023
В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией
Ввод войск стран НАТО на Украину приведет к прямому военному столкновению блока с Россией, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывание... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:29
2023-06-08T17:05
в мире
нато
москва
украина
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ввод войск стран НАТО на Украину приведет к прямому военному столкновению блока с Россией, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывание экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена."Возможный ввод на Украину регулярных сил стран альянса в целях препятствования СВО, о котором говорит Фог Расмуссен, приведет к прямому военному столкновению блока с Россией. Где бы такое столкновение ни происходило, оно чревато самыми серьезными последствиями для всего мира", — указал собеседник агентства.Источник назвал слова датского политика весьма показательными и крайне опасными.Фог Расмуссен фактически признал, что природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией, а агрессивно настроенный блок готов добиваться своего расширения даже военным путем, указал собеседник РИА Новости.Экс-генсек заявил, что некоторые члены альянса в индивидуальном порядке могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности, писала газета Guardian. Так, "если Украина ничего не получит", Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, а за ней последуют страны Балтии с возможным вводом войск. По мнению Расмуссена, письменные гарантии Украине должны включать обмен разведданными, проведение совместных учений, расширение производства боеприпасов, взаимодействие с НАТО и поставку вооружений.Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил, получит ли Киев официальное приглашение на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.Верховная рада в декабре 2014 года законодательно зафиксировала отмену внеблокового статуса Украины. В феврале 2019-го парламент закрепил в Конституции курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20230601/nato-1875556616.html
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в мире, нато, москва, украина, россия
В мире, НАТО, Москва, Украина, Россия
В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией

В Москве заявили, что природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ввод войск стран НАТО на Украину приведет к прямому военному столкновению блока с Россией, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывание экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена.
«
"Возможный ввод на Украину регулярных сил стран альянса в целях препятствования СВО, о котором говорит Фог Расмуссен, приведет к прямому военному столкновению блока с Россией. Где бы такое столкновение ни происходило, оно чревато самыми серьезными последствиями для всего мира", — указал собеседник агентства.
Источник назвал слова датского политика весьма показательными и крайне опасными.
Фог Расмуссен фактически признал, что природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией, а агрессивно настроенный блок готов добиваться своего расширения даже военным путем, указал собеседник РИА Новости.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Принятие Украины в НАТО не должно быть на повестке саммита, заявил Сийярто
1 июня, 15:07
Экс-генсек заявил, что некоторые члены альянса в индивидуальном порядке могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности, писала газета Guardian. Так, "если Украина ничего не получит", Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, а за ней последуют страны Балтии с возможным вводом войск. По мнению Расмуссена, письменные гарантии Украине должны включать обмен разведданными, проведение совместных учений, расширение производства боеприпасов, взаимодействие с НАТО и поставку вооружений.
Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил, получит ли Киев официальное приглашение на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
Верховная рада в декабре 2014 года законодательно зафиксировала отмену внеблокового статуса Украины. В феврале 2019-го парламент закрепил в Конституции курс страны в ЕС и НАТО.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО
Вчера, 11:30
 
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