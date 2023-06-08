В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией
В Москве заявили, что природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ввод войск стран НАТО на Украину приведет к прямому военному столкновению блока с Россией, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывание экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена.
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"Возможный ввод на Украину регулярных сил стран альянса в целях препятствования СВО, о котором говорит Фог Расмуссен, приведет к прямому военному столкновению блока с Россией. Где бы такое столкновение ни происходило, оно чревато самыми серьезными последствиями для всего мира", — указал собеседник агентства.
Источник назвал слова датского политика весьма показательными и крайне опасными.
Фог Расмуссен фактически признал, что природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией, а агрессивно настроенный блок готов добиваться своего расширения даже военным путем, указал собеседник РИА Новости.
Экс-генсек заявил, что некоторые члены альянса в индивидуальном порядке могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности, писала газета Guardian. Так, "если Украина ничего не получит", Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, а за ней последуют страны Балтии с возможным вводом войск. По мнению Расмуссена, письменные гарантии Украине должны включать обмен разведданными, проведение совместных учений, расширение производства боеприпасов, взаимодействие с НАТО и поставку вооружений.
Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил, получит ли Киев официальное приглашение на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
Верховная рада в декабре 2014 года законодательно зафиксировала отмену внеблокового статуса Украины. В феврале 2019-го парламент закрепил в Конституции курс страны в ЕС и НАТО.