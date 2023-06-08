https://ria.ru/20230608/nato-1876913294.html

В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией

В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией - РИА Новости, 08.06.2023

В Москве заявили, что ввод сил НАТО на Украину приведет к войне с Россией

Ввод войск стран НАТО на Украину приведет к прямому военному столкновению блока с Россией, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывание... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:29

2023-06-08T12:29

2023-06-08T17:05

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ввод войск стран НАТО на Украину приведет к прямому военному столкновению блока с Россией, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя высказывание экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена."Возможный ввод на Украину регулярных сил стран альянса в целях препятствования СВО, о котором говорит Фог Расмуссен, приведет к прямому военному столкновению блока с Россией. Где бы такое столкновение ни происходило, оно чревато самыми серьезными последствиями для всего мира", — указал собеседник агентства.Источник назвал слова датского политика весьма показательными и крайне опасными.Фог Расмуссен фактически признал, что природа украинского кризиса лежит в противостоянии НАТО с Россией, а агрессивно настроенный блок готов добиваться своего расширения даже военным путем, указал собеседник РИА Новости.Экс-генсек заявил, что некоторые члены альянса в индивидуальном порядке могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности, писала газета Guardian. Так, "если Украина ничего не получит", Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, а за ней последуют страны Балтии с возможным вводом войск. По мнению Расмуссена, письменные гарантии Украине должны включать обмен разведданными, проведение совместных учений, расширение производства боеприпасов, взаимодействие с НАТО и поставку вооружений.Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил, получит ли Киев официальное приглашение на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.Верховная рада в декабре 2014 года законодательно зафиксировала отмену внеблокового статуса Украины. В феврале 2019-го парламент закрепил в Конституции курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20230601/nato-1875556616.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, москва, украина, россия