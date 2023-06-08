https://ria.ru/20230608/nalogi-1877010893.html
ЛДПР предложила смягчить налоги для пострадавших белгородцев
ЛДПР предложила смягчить налоги для пострадавших белгородцев - РИА Новости, 08.06.2023
ЛДПР предложила смягчить налоги для пострадавших белгородцев
ЛДПР предлагает освободить пострадавших белгородцев от уплаты налогов минимум на год и поддержать предпринимателей с помощью налоговых льгот, сообщает лидер... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:17
2023-06-08T16:17
2023-06-08T16:17
экономика
украина
леонид слуцкий (политик)
лдпр
белгородская область
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ЛДПР предлагает освободить пострадавших белгородцев от уплаты налогов минимум на год и поддержать предпринимателей с помощью налоговых льгот, сообщает лидер партии и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Белгородское отделение партии предлагает ввести и другие - например, освободить пострадавших граждан от уплаты НДФЛ и других налогов (транспортного, земельного) минимум на год. Кроме того, мы считаем необходимым смягчить порядок предоставления налоговых льгот для предпринимателей. Белгородское отделение партии предлагает ввести и другие - например, освободить пострадавших граждан от уплаты НДФЛ и других налогов (транспортного, земельного) минимум на год. Кроме того, мы считаем необходимым смягчить порядок предоставления налоговых льгот для предпринимателей", - написал Слуцкий в телеграм-канале. Он отметил, что из-за террористических атак Украины на Белгородскую область тысячи жителей были вынуждены перебраться в безопасные места и оставить работу, в такой ситуации вести бизнес невозможно. В настоящее время одним из условий для получения налоговых льгот является падение выручки из-за украинских терактов не менее чем на 30%. ЛДПР предлагает снизить этот порог хотя бы до 20%, а по возможности - ещё ниже. "Конечно, наша страна не бросит своих граждан. Уже сейчас реализуются меры поддержки попавших в беду людей: гражданам обещают кредитные каникулы, предпринимателям - годовую отсрочку по уплате налогов. ЛДПР, безусловно, поддерживает эти меры, однако мы считаем их недостаточными", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html
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экономика, украина, леонид слуцкий (политик), лдпр, белгородская область, россия
Экономика, Украина, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Белгородская область, Россия
ЛДПР предложила смягчить налоги для пострадавших белгородцев
ЛДПР предложила освободить от налогов на год пострадавших жителей Белгородской области
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
ЛДПР предлагает освободить пострадавших белгородцев от уплаты налогов минимум на год и поддержать предпринимателей с помощью налоговых льгот, сообщает лидер партии и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий
.
"Белгородское отделение партии предлагает ввести и другие - например, освободить пострадавших граждан от уплаты НДФЛ и других налогов (транспортного, земельного) минимум на год. Кроме того, мы считаем необходимым смягчить порядок предоставления налоговых льгот для предпринимателей. Белгородское отделение партии предлагает ввести и другие - например, освободить пострадавших граждан от уплаты НДФЛ и других налогов (транспортного, земельного) минимум на год. Кроме того, мы считаем необходимым смягчить порядок предоставления налоговых льгот для предпринимателей", - написал Слуцкий в телеграм-канале.
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Он отметил, что из-за террористических атак Украины
на Белгородскую область
тысячи жителей были вынуждены перебраться в безопасные места и оставить работу, в такой ситуации вести бизнес невозможно.
В настоящее время одним из условий для получения налоговых льгот является падение выручки из-за украинских терактов не менее чем на 30%. ЛДПР предлагает снизить этот порог хотя бы до 20%, а по возможности - ещё ниже.
"Конечно, наша страна не бросит своих граждан. Уже сейчас реализуются меры поддержки попавших в беду людей: гражданам обещают кредитные каникулы, предпринимателям - годовую отсрочку по уплате налогов. ЛДПР, безусловно, поддерживает эти меры, однако мы считаем их недостаточными", - добавил парламентарий.
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