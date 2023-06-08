https://ria.ru/20230608/nalogi-1877010893.html

ЛДПР предложила смягчить налоги для пострадавших белгородцев

ЛДПР предложила смягчить налоги для пострадавших белгородцев - РИА Новости, 08.06.2023

ЛДПР предложила смягчить налоги для пострадавших белгородцев

ЛДПР предлагает освободить пострадавших белгородцев от уплаты налогов минимум на год и поддержать предпринимателей с помощью налоговых льгот, сообщает лидер... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:17

2023-06-08T16:17

2023-06-08T16:17

экономика

украина

леонид слуцкий (политик)

лдпр

белгородская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867335294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f13f8931f34aafebfbc39a4c0c15006.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ЛДПР предлагает освободить пострадавших белгородцев от уплаты налогов минимум на год и поддержать предпринимателей с помощью налоговых льгот, сообщает лидер партии и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Белгородское отделение партии предлагает ввести и другие - например, освободить пострадавших граждан от уплаты НДФЛ и других налогов (транспортного, земельного) минимум на год. Кроме того, мы считаем необходимым смягчить порядок предоставления налоговых льгот для предпринимателей. Белгородское отделение партии предлагает ввести и другие - например, освободить пострадавших граждан от уплаты НДФЛ и других налогов (транспортного, земельного) минимум на год. Кроме того, мы считаем необходимым смягчить порядок предоставления налоговых льгот для предпринимателей", - написал Слуцкий в телеграм-канале. Он отметил, что из-за террористических атак Украины на Белгородскую область тысячи жителей были вынуждены перебраться в безопасные места и оставить работу, в такой ситуации вести бизнес невозможно. В настоящее время одним из условий для получения налоговых льгот является падение выручки из-за украинских терактов не менее чем на 30%. ЛДПР предлагает снизить этот порог хотя бы до 20%, а по возможности - ещё ниже. "Конечно, наша страна не бросит своих граждан. Уже сейчас реализуются меры поддержки попавших в беду людей: гражданам обещают кредитные каникулы, предпринимателям - годовую отсрочку по уплате налогов. ЛДПР, безусловно, поддерживает эти меры, однако мы считаем их недостаточными", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html

https://ria.ru/20230608/shebekino-1876851201.html

украина

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, леонид слуцкий (политик), лдпр, белгородская область, россия