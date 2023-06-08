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Семье погибшего на СВО тверского летчика Тарасова передали Звезду Героя РФ - РИА Новости, 08.06.2023
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Тверская область
 
17:45 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/nagrada-1877043049.html
Семье погибшего на СВО тверского летчика Тарасова передали Звезду Героя РФ
Семье погибшего на СВО тверского летчика Тарасова передали Звезду Героя РФ - РИА Новости, 08.06.2023
Семье погибшего на СВО тверского летчика Тарасова передали Звезду Героя РФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг принял участие в церемонии передачи Звезды Героя России родственникам тверского летчика, подполковника... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:45
2023-06-08T17:45
тверская область
донецкая народная республика
игорь руденя
андрей попов
россия
торжок
сво
спецоперация
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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг принял участие в церемонии передачи Звезды Героя России родственникам тверского летчика, подполковника Алексея Тарасова, который погиб в ходе СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.Звание Героя РФ посмертно присвоено Тарасову указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.Участниками церемонии, которая прошла в городе Торжок Тверской области, стала семья Героя, председатель заксобрания региона Сергей Голубев, начальник 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ, полковник Андрей Попов и военнослужащие, Наталья Клещенко – вдова Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе СВО, юнармейцы."Высший героизм на поле сражения – это вступить в бой с превосходящими силами противника, чтобы спасти жизни своих товарищей. Именно так поступил 2 октября 2022 года подполковник Алексей Валерьевич Тарасов. Он является для всех нас примером настоящего русского офицера, готового отдать жизнь за Родину. Во время специальной военной операции он продемонстрировал героизм, был наставником для своих товарищей", – сказал Руденя на церемонии передачи награды.Глава региона пообщался с мамой, супругой и детьми Тарасова – у него осталось трое сыновей. Руденя отметил, что со стороны региона семье Героя будет оказываться поддержка по всем вопросам.Супруге Героя Александре Тарасовой вручен знак особого отличия к званию "Герой Российской Федерации" – медаль "Золотая Звезда".Участники церемонии почтили память подполковника Тарасова минутой молчания.Алексей Тарасов был заместителем командира полка по летной подготовке 696 исследовательского инструкторского вертолетного полка 344 государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Общий стаж службы – 19 лет. Он принимал участие в СВО на территории ДНР и ЛНР, Украины. На вертолете Ка-52 выполнил 82 боевых вылета. Во время СВО экипаж и вертолетные группы под командованием Тарасова уничтожили более 150 единиц военной техники.Второго октября 2022 года во время боевого вылета он обнаружил танковую группу, обстреливающую российские наземные силы и принял решение атаковать бронетехнику. В результате вертолетной атаки наступление врага было сорвано, но экипаж подполковника Тарасова погиб.Подполковник Тарасов награжден медалями "За отличие в военной службе", "За воинскую доблесть", "Участнику военной операции в Сирии" и другими наградами, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230531/filial-1875371146.html
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донецкая народная республика, игорь руденя, андрей попов, россия, торжок, сво, спецоперация
Тверская область, Донецкая Народная Республика, Игорь Руденя, Андрей Попов, Россия, Торжок, СВО, Спецоперация

Семье погибшего на СВО тверского летчика Тарасова передали Звезду Героя РФ

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии передачи Звезды Героя РФ семье тверского летчика
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии передачи Звезды Героя РФ семье тверского летчика - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии передачи Звезды Героя РФ семье тверского летчика
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг принял участие в церемонии передачи Звезды Героя России родственникам тверского летчика, подполковника Алексея Тарасова, который погиб в ходе СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Звание Героя РФ посмертно присвоено Тарасову указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.
Участниками церемонии, которая прошла в городе Торжок Тверской области, стала семья Героя, председатель заксобрания региона Сергей Голубев, начальник 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ, полковник Андрей Попов и военнослужащие, Наталья Клещенко – вдова Героя России Василия Клещенко, погибшего в ходе СВО, юнармейцы.
"Высший героизм на поле сражения – это вступить в бой с превосходящими силами противника, чтобы спасти жизни своих товарищей. Именно так поступил 2 октября 2022 года подполковник Алексей Валерьевич Тарасов. Он является для всех нас примером настоящего русского офицера, готового отдать жизнь за Родину. Во время специальной военной операции он продемонстрировал героизм, был наставником для своих товарищей", – сказал Руденя на церемонии передачи награды.
Глава региона пообщался с мамой, супругой и детьми Тарасова – у него осталось трое сыновей. Руденя отметил, что со стороны региона семье Героя будет оказываться поддержка по всем вопросам.
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Участники церемонии почтили память подполковника Тарасова минутой молчания.
Алексей Тарасов был заместителем командира полка по летной подготовке 696 исследовательского инструкторского вертолетного полка 344 государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Общий стаж службы – 19 лет. Он принимал участие в СВО на территории ДНР и ЛНР, Украины. На вертолете Ка-52 выполнил 82 боевых вылета. Во время СВО экипаж и вертолетные группы под командованием Тарасова уничтожили более 150 единиц военной техники.
Второго октября 2022 года во время боевого вылета он обнаружил танковую группу, обстреливающую российские наземные силы и принял решение атаковать бронетехнику. В результате вертолетной атаки наступление врага было сорвано, но экипаж подполковника Тарасова погиб.
Подполковник Тарасов награжден медалями "За отличие в военной службе", "За воинскую доблесть", "Участнику военной операции в Сирии" и другими наградами, пояснили в пресс-службе.
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Тверская областьДонецкая Народная РеспубликаИгорь РуденяАндрей ПоповРоссияТоржокСВОСпецоперация
 
 
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