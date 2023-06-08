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В Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь

В Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь - РИА Новости, 08.06.2023

В Краснодарском крае обнаружили гигантскую летучую мышь

Ученые впервые обнаружили самую крупную летучую мышь Европы и России - гигантскую вечерницу на территории государственного природного заповедника "Утриш" в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:43

2023-06-08T15:43

2023-06-08T15:43

россия

европа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Ученые впервые обнаружили самую крупную летучую мышь Европы и России - гигантскую вечерницу на территории государственного природного заповедника "Утриш" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе заповедника. "Уникальная находка в заповеднике "Утриш"! Ученые-хироптерологи из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Владимир и Лариса Снитько обнаружили на территории заповедника "Утриш" самую крупную летучую мышь Европы и России - гигантскую вечерницу (Nyctalus lasiopterus)", - говорится в сообщении. Руководитель государственного заповедника "Утриш" Олег Чихачев отметил, что гигантская вечерница зафиксирована в заповеднике впервые, размах крыльев экземпляра - 45 сантиметров, а вес - 53 грамма. "Данное событие является очень значимым для научного сообщества Европы, России и заповедника", - добавил Чихачев. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, найденная летучая мышь довольно крупная для своего вида, так как в среднем размах крыльев этих редких млекопитающих достигает 50 сантиметров, а масса тела варьируется от 41 до 76 грамм. Обнаруженная гигантская вечерница абсолютно здорова и чувствует себя прекрасно. После её осмотра и проведения необходимых замеров мышь отпустят на волю - в её естественную среду обитания. По данным пресс-службы, вид повсеместно редкий, поэтому внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу РФ. В 2021 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ заповедника "Утриш" в Краснодарском крае, его общая площадь превышает 11,3 тысячи гектаров. В результате "Утриш" стал единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России.

https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html

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россия, европа, краснодарский край