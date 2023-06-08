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ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая - РИА Новости, 08.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:59 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/muzey-1876975931.html
ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая
ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая - РИА Новости, 08.06.2023
ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая
Государственный исторический музей и Шанхайский исторический музей договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале ГИМа. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:59
2023-06-08T18:59
культура
новости культуры
исторический музей
шанхай
музеи
алексей левыкин
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Государственный исторический музей и Шанхайский исторический музей договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале ГИМа.Меморандум подписали директора институций Алексей Левыкин и Цюньхуа Чжоу.Соглашение направлено на "комплексное межмузейное взаимодействие, создание совместных выставочных проектов и научных программ".Ранее сообщалось, что оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева выступил у Великой китайской стены.
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новости культуры, исторический музей, шанхай, музеи, алексей левыкин
Культура, Новости культуры, Исторический музей, Шанхай, Музеи, Алексей Левыкин
ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая

Исторический музей подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Шанхая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Государственный исторический музей и Шанхайский исторический музей договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале ГИМа.
Меморандум подписали директора институций Алексей Левыкин и Цюньхуа Чжоу.
© Фото : Государственный исторический музейГосударственный исторический музей посетила делегация Шанхайского исторического музея во главе с директором господином Цюньхуа Чжоу
Государственный исторический музей посетила делегация Шанхайского исторического музея во главе с директором господином Цюньхуа Чжоу - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Государственный исторический музей
Государственный исторический музей посетила делегация Шанхайского исторического музея во главе с директором господином Цюньхуа Чжоу
Соглашение направлено на "комплексное межмузейное взаимодействие, создание совместных выставочных проектов и научных программ".
Ранее сообщалось, что оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева выступил у Великой китайской стены.
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КультураНовости культурыИсторический музейШанхайМузеиАлексей Левыкин
 
 
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