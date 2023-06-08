https://ria.ru/20230608/muzey-1876975931.html

ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая

ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая - РИА Новости, 08.06.2023

ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая

Государственный исторический музей и Шанхайский исторический музей договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале ГИМа. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:59

2023-06-08T18:59

2023-06-08T18:59

культура

новости культуры

исторический музей

шанхай

музеи

алексей левыкин

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Государственный исторический музей и Шанхайский исторический музей договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале ГИМа.Меморандум подписали директора институций Алексей Левыкин и Цюньхуа Чжоу.Соглашение направлено на "комплексное межмузейное взаимодействие, создание совместных выставочных проектов и научных программ".Ранее сообщалось, что оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева выступил у Великой китайской стены.

https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html

шанхай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, исторический музей, шанхай, музеи, алексей левыкин