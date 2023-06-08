ГИМ договорился о сотрудничестве с музеем Шанхая
Исторический музей подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Шанхая
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Государственный исторический музей и Шанхайский исторический музей договорились о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале ГИМа.
Меморандум подписали директора институций Алексей Левыкин и Цюньхуа Чжоу.
© Фото : Государственный исторический музейГосударственный исторический музей посетила делегация Шанхайского исторического музея во главе с директором господином Цюньхуа Чжоу
© Фото : Государственный исторический музей
Государственный исторический музей посетила делегация Шанхайского исторического музея во главе с директором господином Цюньхуа Чжоу
Соглашение направлено на "комплексное межмузейное взаимодействие, создание совместных выставочных проектов и научных программ".
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