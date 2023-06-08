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"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки - РИА Новости, 08.06.2023
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06:04 08.06.2023 (обновлено: 17:22 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/musor-1876845044.html
"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки
"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки - РИА Новости, 08.06.2023
"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки
Российский экологический оператор совместно с Минприроды предлагает запретить россиянам выбрасывать одежду в обычные мусорные баки, пишет "Известия". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:04
2023-06-08T17:22
россия
игорь караваев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ассоциация компаний розничной торговли
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский экологический оператор совместно с Минприроды предлагает запретить россиянам выбрасывать одежду в обычные мусорные баки, пишет "Известия"."Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать", — приводит газета пояснение оператора.Поэтому РЭО предлагает установить в торговых сетях, продающих одежду и обувь, специальные контейнеры. Кроме того, оператор делает ставку на систему поощрения: так, люди, сдавшие вещи в специальный бокс, смогут получить в том или ином магазине скидку.Но, как заявила газете основательница благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева, установка таких контейнеров — только вершина айсберга. В России ежегодно образуется почти два миллиона тонн текстильных отходов, десять процентов из которых требуется подвергнуть переработке. По ее словам, основная задача состоит в создании целой инфраструктуры по сортировке, перераспределению и переработке отходов одежды.Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев добавил, что полноценную систему переработки невозможно создать усилиями одних лишь розничных сетей. Поэтому, полагает он, подобные масштабные проекты должны обсуждаться с бизнесом, переработчиками и профильными ведомствами.
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россия, игорь караваев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ассоциация компаний розничной торговли
Россия, Игорь Караваев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Ассоциация компаний розничной торговли
"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

"Известия": РЭО хочет запретить россиянам выбрасывать одежду в общие мусорные баки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб во время уборки мусора в Москве. Архивное фото
Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники коммунальных служб во время уборки мусора в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский экологический оператор совместно с Минприроды предлагает запретить россиянам выбрасывать одежду в обычные мусорные баки, пишет "Известия".
"Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать", — приводит газета пояснение оператора.
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Вчера, 17:20
Поэтому РЭО предлагает установить в торговых сетях, продающих одежду и обувь, специальные контейнеры. Кроме того, оператор делает ставку на систему поощрения: так, люди, сдавшие вещи в специальный бокс, смогут получить в том или ином магазине скидку.
Но, как заявила газете основательница благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева, установка таких контейнеров — только вершина айсберга. В России ежегодно образуется почти два миллиона тонн текстильных отходов, десять процентов из которых требуется подвергнуть переработке. По ее словам, основная задача состоит в создании целой инфраструктуры по сортировке, перераспределению и переработке отходов одежды.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев добавил, что полноценную систему переработки невозможно создать усилиями одних лишь розничных сетей. Поэтому, полагает он, подобные масштабные проекты должны обсуждаться с бизнесом, переработчиками и профильными ведомствами.
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