https://ria.ru/20230608/musor-1876845044.html

"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки - РИА Новости, 08.06.2023

"Известия": россиянам могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Российский экологический оператор совместно с Минприроды предлагает запретить россиянам выбрасывать одежду в обычные мусорные баки, пишет "Известия". РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:04

2023-06-08T06:04

2023-06-08T17:22

россия

игорь караваев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

ассоциация компаний розничной торговли

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский экологический оператор совместно с Минприроды предлагает запретить россиянам выбрасывать одежду в обычные мусорные баки, пишет "Известия"."Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать", — приводит газета пояснение оператора.Поэтому РЭО предлагает установить в торговых сетях, продающих одежду и обувь, специальные контейнеры. Кроме того, оператор делает ставку на систему поощрения: так, люди, сдавшие вещи в специальный бокс, смогут получить в том или ином магазине скидку.Но, как заявила газете основательница благотворительного фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева, установка таких контейнеров — только вершина айсберга. В России ежегодно образуется почти два миллиона тонн текстильных отходов, десять процентов из которых требуется подвергнуть переработке. По ее словам, основная задача состоит в создании целой инфраструктуры по сортировке, перераспределению и переработке отходов одежды.Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев добавил, что полноценную систему переработки невозможно создать усилиями одних лишь розничных сетей. Поэтому, полагает он, подобные масштабные проекты должны обсуждаться с бизнесом, переработчиками и профильными ведомствами.

https://ria.ru/20230503/moskva-1870786285.html

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россия, игорь караваев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ассоциация компаний розничной торговли