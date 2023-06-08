https://ria.ru/20230608/monitoring-1876897775.html
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС
Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС, ежедневно берутся пробы воды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:54
2023-06-08T11:54
2023-06-08T11:54
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС, ежедневно берутся пробы воды, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалистами ведущих научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора ежедневно ведется тщательный анализ проб воды и объектов окружающей среды на территории Херсонской области", - говорится в сообщении. Ведется контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых территорий и пунктов временного размещения, уточнили в ведомстве. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230608/ges-1876883752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс, происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор организовал мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС