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Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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11:54 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/monitoring-1876897775.html
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС
Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС, ежедневно берутся пробы воды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:54
2023-06-08T11:54
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС, ежедневно берутся пробы воды, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалистами ведущих научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора ежедневно ведется тщательный анализ проб воды и объектов окружающей среды на территории Херсонской области", - говорится в сообщении. Ведется контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых территорий и пунктов временного размещения, уточнили в ведомстве. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс, происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор организовал мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС, ежедневно берутся пробы воды, сообщила пресс-служба ведомства.
"Специалистами ведущих научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора ежедневно ведется тщательный анализ проб воды и объектов окружающей среды на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
Ведется контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых территорий и пунктов временного размещения, уточнили в ведомстве.
Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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РоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Разрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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