https://ria.ru/20230608/monitoring-1876897775.html

Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС

Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Роспотребнадзор организовал мониторинг ситуации после ЧП на Каховской ГЭС

Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС, ежедневно берутся пробы воды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:54

2023-06-08T11:54

2023-06-08T11:54

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг санэпидситуации после разрушения на Каховской ГЭС, ежедневно берутся пробы воды, сообщила пресс-служба ведомства. "Специалистами ведущих научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора ежедневно ведется тщательный анализ проб воды и объектов окружающей среды на территории Херсонской области", - говорится в сообщении. Ведется контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых территорий и пунктов временного размещения, уточнили в ведомстве. Серию ударов по Каховской ГЭС украинские войска нанесли в ночь на 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, пошел нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из близлежащих округов, как подконтрольных России, так и Украине. Одна из целей подрыва ГЭС - лишить Крым воды, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230608/ges-1876883752.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс, происшествия