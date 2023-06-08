https://ria.ru/20230608/mir-1876891590.html

Киев отказался заключать мир с Москвой под давлением США, заявил Патрушев

Киев отказался заключать мир с Москвой под давлением США, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.06.2023

Киев отказался заключать мир с Москвой под давлением США, заявил Патрушев

Украина была готова заключить мир с Россией, давала свои письменные предложения на этот счет, и Москва их в принципе одобрила, но под нажимом США Киев пошел на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:27

2023-06-08T11:27

2023-06-08T11:45

россия

сша

киев

николай патрушев

в мире

александр лукашенко

одкб

москва

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МИНСК, 8 июн - РИА Новости. Украина была готова заключить мир с Россией, давала свои письменные предложения на этот счет, и Москва их в принципе одобрила, но под нажимом США Киев пошел на попятную, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске."Но утром они нам передавали (предложения – ред.) во время переговоров, а вечером говорили - нет, мы от них отказываемся. Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров", - добавил Патрушев.Не только Вашингтон, но и Лондон заинтересован в продолжении конфликта на Украине, отметил он.

https://ria.ru/20230608/bezopasnost-1876887898.html

россия

сша

киев

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, сша, киев, николай патрушев, в мире, александр лукашенко, одкб, москва