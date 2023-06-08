https://ria.ru/20230608/miny-1877077731.html
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ
Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:49
2023-06-08T19:49
2023-06-08T19:49
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. "Очень важную роль в бою, прошедшем сегодня ночью, сыграли минные поля, с высочайшей плотностью которые были установлены в направлении действий 47-й механизированной бригады, и фактически все четыре (украинские - ред.) колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", - сказал Попов.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ
Генерал-майор Попов: минные поля остановили все четыре колонны ВСУ, атаковавшие нас ночью
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.
"Очень важную роль в бою, прошедшем сегодня ночью, сыграли минные поля, с высочайшей плотностью которые были установлены в направлении действий 47-й механизированной бригады, и фактически все четыре (украинские - ред.) колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", - сказал Попов.
ВСУ пытались проломить оборону, чтобы выйти к морю, рассказали в Минобороны