https://ria.ru/20230608/miny-1877077731.html

Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ

Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ

Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T19:49

2023-06-08T19:49

2023-06-08T19:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. "Очень важную роль в бою, прошедшем сегодня ночью, сыграли минные поля, с высочайшей плотностью которые были установлены в направлении действий 47-й механизированной бригады, и фактически все четыре (украинские - ред.) колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", - сказал Попов.

https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877074498.html

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