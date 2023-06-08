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Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/miny-1877077731.html
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ
Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:49
2023-06-08T19:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов. "Очень важную роль в бою, прошедшем сегодня ночью, сыграли минные поля, с высочайшей плотностью которые были установлены в направлении действий 47-й механизированной бригады, и фактически все четыре (украинские - ред.) колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", - сказал Попов.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877074498.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Минные поля остановили наступление четырех колонн ВСУ

Генерал-майор Попов: минные поля остановили все четыре колонны ВСУ, атаковавшие нас ночью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер с миной
Сапер с миной - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
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Сапер с миной. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Высочайшая плотность минных полей в обороне ВС РФ позволила остановить все четыре колонны украинских войск, пытавшихся атаковать российские войска, сообщил командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.
"Очень важную роль в бою, прошедшем сегодня ночью, сыграли минные поля, с высочайшей плотностью которые были установлены в направлении действий 47-й механизированной бригады, и фактически все четыре (украинские - ред.) колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", - сказал Попов.
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Вчера, 19:32
 
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