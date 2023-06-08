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Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии - РИА Новости, 08.06.2023
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Шоубиз
 
13:56 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/mikhalchik-1876921073.html
Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии
Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии - РИА Новости, 08.06.2023
Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии
Участница "Фабрики звезд – 3" Юлия Михальчик в интервью Яне Чуриковой раскрыла детали отношений с продюсером Александром Шульгиным на проекте. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:56
2023-06-08T13:56
шоубиз
александр шульгин
яна чурикова
"фабрика звезд"
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Участница "Фабрики звезд – 3" Юлия Михальчик в интервью Яне Чуриковой раскрыла детали отношений с продюсером Александром Шульгиным на проекте. "Александр Валерьевич был ко мне расположен. Но я не могу сказать, что он меня выделял. Мне сложно говорить о его симпатии. Предложение же от него поступило не "руки и сердца", а "руки по жизни", – поделилась артистка. По словам исполнительницы, после совместного отдыха с продюсером она отказалась от работы с ним."Мы отдыхали. А потом шестого января прилетели, я села в поезд и уехала в Питер. И больше не вернулась", – добавила Михальчик. Она также объяснила, почему перестала сотрудничать с Шульгиным. "Я в 19 лет не могла работать так, как он просил. Ты не можешь находиться в положении, что ты постоянно все делаешь не так и не то. Мне проще было закрыться и просто уехать в свой Питер. Я плакала на студии. Я не умела говорить "нет". Шульгин говорил: "Я должен стать кожей артиста, иначе ничего не произойдет". Но с ним так работала не только я", – заключила певица. "Фабрика звезд – 3" вышла в 2003 году. Продюсером проекта выступил Александр Шульгин. Юлия Михальчик заняла третье место в финале. Многие участники говорили о ее романе с экс-супругом певицы Валерии. На последнем концерте "Фабрики звезд" Шульгин предложил Михальчик "руку по жизни", что спровоцировало слухи о его романтической привязанности к исполнительнице. Однако вскоре знаменитости перестали сотрудничать.
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александр шульгин, яна чурикова, "фабрика звезд", знаменитости, музыка
Шоубиз, Александр Шульгин, Яна Чурикова, "Фабрика звезд", Знаменитости, Музыка
Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии

Юлия Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии Александром Шульгиным

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Юлия Михальчик и продюсер Александр Шульгин
Певица Юлия Михальчик и продюсер Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Участница "Фабрики звезд – 3" Юлия Михальчик в интервью Яне Чуриковой раскрыла детали отношений с продюсером Александром Шульгиным на проекте.
«
"Александр Валерьевич был ко мне расположен. Но я не могу сказать, что он меня выделял. Мне сложно говорить о его симпатии. Предложение же от него поступило не "руки и сердца", а "руки по жизни", – поделилась артистка.
По словам исполнительницы, после совместного отдыха с продюсером она отказалась от работы с ним.
«
"Мы отдыхали. А потом шестого января прилетели, я села в поезд и уехала в Питер. И больше не вернулась", – добавила Михальчик.
Она также объяснила, почему перестала сотрудничать с Шульгиным.
«
"Я в 19 лет не могла работать так, как он просил. Ты не можешь находиться в положении, что ты постоянно все делаешь не так и не то. Мне проще было закрыться и просто уехать в свой Питер. Я плакала на студии. Я не умела говорить "нет". Шульгин говорил: "Я должен стать кожей артиста, иначе ничего не произойдет". Но с ним так работала не только я", – заключила певица.
"Фабрика звезд – 3" вышла в 2003 году. Продюсером проекта выступил Александр Шульгин. Юлия Михальчик заняла третье место в финале. Многие участники говорили о ее романе с экс-супругом певицы Валерии.
На последнем концерте "Фабрики звезд" Шульгин предложил Михальчик "руку по жизни", что спровоцировало слухи о его романтической привязанности к исполнительнице. Однако вскоре знаменитости перестали сотрудничать.
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ШоубизАлександр ШульгинЯна Чурикова"Фабрика звезд"ЗнаменитостиМузыка
 
 
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