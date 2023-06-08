Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии
Юлия Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии Александром Шульгиным
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Участница "Фабрики звезд – 3" Юлия Михальчик в интервью Яне Чуриковой раскрыла детали отношений с продюсером Александром Шульгиным на проекте.
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"Александр Валерьевич был ко мне расположен. Но я не могу сказать, что он меня выделял. Мне сложно говорить о его симпатии. Предложение же от него поступило не "руки и сердца", а "руки по жизни", – поделилась артистка.
По словам исполнительницы, после совместного отдыха с продюсером она отказалась от работы с ним.
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"Мы отдыхали. А потом шестого января прилетели, я села в поезд и уехала в Питер. И больше не вернулась", – добавила Михальчик.
Она также объяснила, почему перестала сотрудничать с Шульгиным.
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"Я в 19 лет не могла работать так, как он просил. Ты не можешь находиться в положении, что ты постоянно все делаешь не так и не то. Мне проще было закрыться и просто уехать в свой Питер. Я плакала на студии. Я не умела говорить "нет". Шульгин говорил: "Я должен стать кожей артиста, иначе ничего не произойдет". Но с ним так работала не только я", – заключила певица.
"Фабрика звезд – 3" вышла в 2003 году. Продюсером проекта выступил Александр Шульгин. Юлия Михальчик заняла третье место в финале. Многие участники говорили о ее романе с экс-супругом певицы Валерии.
На последнем концерте "Фабрики звезд" Шульгин предложил Михальчик "руку по жизни", что спровоцировало слухи о его романтической привязанности к исполнительнице. Однако вскоре знаменитости перестали сотрудничать.