https://ria.ru/20230608/mikhalchik-1876921073.html

Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии

Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии - РИА Новости, 08.06.2023

Михальчик раскрыла детали отношений с экс-супругом Валерии

Участница "Фабрики звезд – 3" Юлия Михальчик в интервью Яне Чуриковой раскрыла детали отношений с продюсером Александром Шульгиным на проекте. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:56

2023-06-08T13:56

2023-06-08T13:56

шоубиз

александр шульгин

яна чурикова

"фабрика звезд"

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Участница "Фабрики звезд – 3" Юлия Михальчик в интервью Яне Чуриковой раскрыла детали отношений с продюсером Александром Шульгиным на проекте. "Александр Валерьевич был ко мне расположен. Но я не могу сказать, что он меня выделял. Мне сложно говорить о его симпатии. Предложение же от него поступило не "руки и сердца", а "руки по жизни", – поделилась артистка. По словам исполнительницы, после совместного отдыха с продюсером она отказалась от работы с ним."Мы отдыхали. А потом шестого января прилетели, я села в поезд и уехала в Питер. И больше не вернулась", – добавила Михальчик. Она также объяснила, почему перестала сотрудничать с Шульгиным. "Я в 19 лет не могла работать так, как он просил. Ты не можешь находиться в положении, что ты постоянно все делаешь не так и не то. Мне проще было закрыться и просто уехать в свой Питер. Я плакала на студии. Я не умела говорить "нет". Шульгин говорил: "Я должен стать кожей артиста, иначе ничего не произойдет". Но с ним так работала не только я", – заключила певица. "Фабрика звезд – 3" вышла в 2003 году. Продюсером проекта выступил Александр Шульгин. Юлия Михальчик заняла третье место в финале. Многие участники говорили о ее романе с экс-супругом певицы Валерии. На последнем концерте "Фабрики звезд" Шульгин предложил Михальчик "руку по жизни", что спровоцировало слухи о его романтической привязанности к исполнительнице. Однако вскоре знаменитости перестали сотрудничать.

https://ria.ru/20230602/dzhoker-1875500588.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр шульгин, яна чурикова, "фабрика звезд", знаменитости, музыка