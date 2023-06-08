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"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/medvedev-1877008679.html
"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину
"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину - РИА Новости, 08.06.2023
"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил в Telegram-канале экс-генсеку НАТО на его слова о войсках на Украине вопросом, спросил ли альянс мнение жителей... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:11
2023-06-08T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий медведев
андерс фог расмуссен
нато
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил в Telegram-канале экс-генсеку НАТО на его слова о войсках на Украине вопросом, спросил ли альянс мнение жителей стран, которые в него входят, и хочет ли кто-то гиперзвуковые удары по Европе. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий. "Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие. В интервью "Гардиан" он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно. Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет", - написал он. "Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа порошенки и прочих коррумпированных нацистов", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230608/pushkov-1876992627.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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в мире, украина, дмитрий медведев, андерс фог расмуссен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Андерс Фог Расмуссен, НАТО
"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину

Зампред Совбеза Медведев: бывший генсек НАТО Расмуссен впал в доктринерское слабоумие

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил в Telegram-канале экс-генсеку НАТО на его слова о войсках на Украине вопросом, спросил ли альянс мнение жителей стран, которые в него входят, и хочет ли кто-то гиперзвуковые удары по Европе.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
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"Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие. В интервью "Гардиан" он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно. Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет", - написал он.
"Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа порошенки и прочих коррумпированных нацистов", - добавил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий МедведевАндерс Фог РасмуссенНАТО
 
 
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