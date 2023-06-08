https://ria.ru/20230608/medvedev-1877008679.html

"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину

"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину - РИА Новости, 08.06.2023

"Не был шибко умным". Медведев ответил на слова Расмуссена про Украину

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил в Telegram-канале экс-генсеку НАТО на его слова о войсках на Украине вопросом, спросил ли альянс мнение жителей... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:11

2023-06-08T16:11

2023-06-08T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий медведев

андерс фог расмуссен

нато

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил в Telegram-канале экс-генсеку НАТО на его слова о войсках на Украине вопросом, спросил ли альянс мнение жителей стран, которые в него входят, и хочет ли кто-то гиперзвуковые удары по Европе. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий. "Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие. В интервью "Гардиан" он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно. Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет", - написал он. "Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа порошенки и прочих коррумпированных нацистов", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230608/pushkov-1876992627.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, украина, дмитрий медведев, андерс фог расмуссен, нато