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Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников - РИА Новости, 08.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:18 08.06.2023 (обновлено: 19:25 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/medali-1877067979.html
Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников
Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников - РИА Новости, 08.06.2023
Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников
Семьи военных врачей и художников получили медали "За любовь и верность", которые вручила им президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:18
2023-06-08T19:25
культура
россия
светлана медведева
иван глазунов
российская академия художеств
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Семьи военных врачей и художников получили медали "За любовь и верность", которые вручила им президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель оргкомитета Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" Светлана Медведева. Награда ежегодно присуждается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет. Церемония прошла в рамках открытия выставки "Семья — душа России" в музее-заповеднике "Царицыно", традиционно приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Так, медаль "За любовь и верность" получила семья народного художника РФ Виктора Глухова, семья члена Московского союза художников Юрия Попкова, семья академика Российской академии художеств Ольги Тихоновой, семья заслуженных художников РФ Веры и Сергея Кондулуковых, семья члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Рогова. Также в этом году наградой была отмечена и семья народного художника РФ, члена президиума Российской академии художеств Ивана Глазунова. Высокой наградой была отмечена семья полковника медицинской службы, заместителя главного хирурга Министерства обороны РФ Николая Погосова. Награду получила и семья полковника медицинской службы, заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя по медицинской части Алексея Демьяненко.
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россия, светлана медведева, иван глазунов, российская академия художеств
Культура, Россия, Светлана Медведева, Иван Глазунов, Российская академия художеств
Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников

Медведева вручила семьям военных врачей и художников медали "За любовь и верность"

© Фото : RIA_KremlinpoolСветлана Медведева во время вручения медалей "За любовь и верность"
Светлана Медведева во время вручения медалей За любовь и верность - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : RIA_Kremlinpool
Светлана Медведева во время вручения медалей "За любовь и верность"
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Семьи военных врачей и художников получили медали "За любовь и верность", которые вручила им президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель оргкомитета Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" Светлана Медведева.
Награда ежегодно присуждается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет. Церемония прошла в рамках открытия выставки "Семья — душа России" в музее-заповеднике "Царицыно", традиционно приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
Так, медаль "За любовь и верность" получила семья народного художника РФ Виктора Глухова, семья члена Московского союза художников Юрия Попкова, семья академика Российской академии художеств Ольги Тихоновой, семья заслуженных художников РФ Веры и Сергея Кондулуковых, семья члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Рогова. Также в этом году наградой была отмечена и семья народного художника РФ, члена президиума Российской академии художеств Ивана Глазунова.
Высокой наградой была отмечена семья полковника медицинской службы, заместителя главного хирурга Министерства обороны РФ Николая Погосова. Награду получила и семья полковника медицинской службы, заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя по медицинской части Алексея Демьяненко.
 
КультураРоссияСветлана МедведеваИван ГлазуновРоссийская академия художеств
 
 
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