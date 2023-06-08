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Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников
Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников - РИА Новости, 08.06.2023
Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников
Семьи военных врачей и художников получили медали "За любовь и верность", которые вручила им президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T19:18
2023-06-08T19:18
2023-06-08T19:25
культура
россия
светлана медведева
иван глазунов
российская академия художеств
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Семьи военных врачей и художников получили медали "За любовь и верность", которые вручила им президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель оргкомитета Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" Светлана Медведева. Награда ежегодно присуждается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет. Церемония прошла в рамках открытия выставки "Семья — душа России" в музее-заповеднике "Царицыно", традиционно приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Так, медаль "За любовь и верность" получила семья народного художника РФ Виктора Глухова, семья члена Московского союза художников Юрия Попкова, семья академика Российской академии художеств Ольги Тихоновой, семья заслуженных художников РФ Веры и Сергея Кондулуковых, семья члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Рогова. Также в этом году наградой была отмечена и семья народного художника РФ, члена президиума Российской академии художеств Ивана Глазунова. Высокой наградой была отмечена семья полковника медицинской службы, заместителя главного хирурга Министерства обороны РФ Николая Погосова. Награду получила и семья полковника медицинской службы, заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя по медицинской части Алексея Демьяненко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, светлана медведева, иван глазунов, российская академия художеств
Культура, Россия, Светлана Медведева, Иван Глазунов, Российская академия художеств
Медведева вручила медали семьям военных врачей и художников
Медведева вручила семьям военных врачей и художников медали "За любовь и верность"
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Семьи военных врачей и художников получили медали "За любовь и верность", которые вручила им президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель оргкомитета Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" Светлана Медведева.
Награда ежегодно присуждается супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет. Церемония прошла в рамках открытия выставки "Семья — душа России" в музее-заповеднике "Царицыно", традиционно приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
Так, медаль "За любовь и верность" получила семья народного художника РФ Виктора Глухова, семья члена Московского союза художников Юрия Попкова, семья академика Российской академии художеств Ольги Тихоновой, семья заслуженных художников РФ Веры и Сергея Кондулуковых, семья члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Рогова. Также в этом году наградой была отмечена и семья народного художника РФ, члена президиума Российской академии художеств Ивана Глазунова.
Высокой наградой была отмечена семья полковника медицинской службы, заместителя главного хирурга Министерства обороны РФ Николая Погосова. Награду получила и семья полковника медицинской службы, заместителя начальника Центрального военного клинического госпиталя по медицинской части Алексея Демьяненко.