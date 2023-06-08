https://ria.ru/20230608/mashiny-1876915259.html

Мурашко рассказал об обновлении машин скорой помощи в новых регионах

Мурашко рассказал об обновлении машин скорой помощи в новых регионах - РИА Новости, 08.06.2023

Мурашко рассказал об обновлении машин скорой помощи в новых регионах

Все машины скорой помощи в новых регионах России обновлены, в целом по стране в 2023 году за счет средств федерального бюджета в субъекты будет поставлено около РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:35

2023-06-08T12:35

2023-06-08T12:35

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все машины скорой помощи в новых регионах России обновлены, в целом по стране в 2023 году за счет средств федерального бюджета в субъекты будет поставлено около 2 тысяч новых автомобилей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "За счет средств федерального бюджета в субъекты Российской Федерации поставлено уже почти 13 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи, а в течение 2023 года будет поставлено еще около 2 тысяч новых автомобилей. Только в период 2021-2023 годов на эти цели выделено почти 23 миллиарда рублей. В новых регионах Российской Федерации все машины скорой помощи обновлены", - говорится в приветствии Мурашко участникам Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием "Скорая медицинская помощь – 2023". Министр отметил, что сегодня на "скорых" работают более 10 тысяч врачей, 70 тысяч фельдшеров, 6 тысяч медицинских сестер и медицинских братьев и более 44 тысяч водителей. Существенное влияние на повышение доступности скорой медицинской помощи оказывает санитарная авиация, развитие которой осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение", подчеркнул Мурашко. Ежегодно количество медицинских эвакуаций с использованием воздушных судов растет - только в 2022 году было выполнено почти 13 тысяч вылетов, эвакуировано более 16 тысяч человек из которых 3 тысячи - дети, уточнил министр. Он также поблагодарил медиков, которые работают в новых регионах страны. "Они, рискуя своей жизнью, первыми приходят на помощь, выполняя свой профессиональный долг, спасая жизни людей", - добавил Мурашко.

https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875377122.html

https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875370614.html

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко