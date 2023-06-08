https://ria.ru/20230608/malayziya-1876889745.html

Сингапур извинился перед Малайзией за шутку комика о катастрофе рейса MH370

Сингапур извинился перед Малайзией за шутку комика о катастрофе рейса MH370 - РИА Новости, 08.06.2023

Сингапур извинился перед Малайзией за шутку комика о катастрофе рейса MH370

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявила, что сожалеет об оскорблении, нанесенном всем малайзийцам неуместной шуткой комика Джоселин Чиа о... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:18

2023-06-08T11:18

2023-06-08T11:49

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сингапур (город)

малайзия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявила, что сожалеет об оскорблении, нанесенном всем малайзийцам неуместной шуткой комика Джоселин Чиа о рейсе MH370, исчезнувшем в 2014 году. "Она, конечно, не говорила от имени всех сингапурцев", — сказала Балакришнан, добавив, что Сингапур дорожит связями с друзьями в Малайзии. На этой неделе Чиа, уроженка Сингапура, выступила в клубе Comedy Cellar в Нью-Йорке и решила пошутить об отношениях Сингапура с Малайзией. По ее словам, после отделения от Малайзии в 1965 году Сингапур стал страной первого мира, а Малайзия "все еще находится в стадии развития". Затем комик сослалась на трагический инцидент с MH370, который произошел девять лет назад. "Почему Малайзия не навещала Сингапур 40 лет? Она пыталась, но вы же знаете, что малайзийские самолеты не умеют летать", — пошутила Чиа. Не получив положительной реакции, она добавила: "Пропажа самолета малайзийских авиалиний — это не смешно? Некоторые шутки просто не приземляются. Эта шутка убивает в Сингапуре". Эти слова вызвали волну возмущения в социальных сетях. Многие призывали девушку извиниться и проявить больше уважения к жертвам трагедии и их родственникам. Верховный комиссар Сингапура в Малайзии Вану Гопала Менон также принес малазийцам извинения. "Правительство Сингапура не потворствует словам или действиям, которые причиняют вред другим", — сказал он.По его словам, Чиа "больше не сингапурка", и она никоим образом не отражает сингапурские взгляды. Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир, со своей стороны, осудил Чиа за отсутствие чувствительности и сочувствия к малазийцам и семьям жертв MH370. Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту было 227 пассажиров, включая туриста из России, и 12 членов экипажа. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция длилась три года, но найти обломки лайнера так и не удалось.

https://ria.ru/20230523/malayziya-1873549949.html

https://ria.ru/20230403/kazn-1862708188.html

https://ria.ru/20230112/maslo-1844423942.html

сингапур (город)

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сингапур (город), малайзия, malaysia airlines, boeing 777-200