https://ria.ru/20230608/lukashenko-1876874226.html
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 08.06.2023
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:29
2023-06-08T10:29
2023-06-08T10:39
александр лукашенко
владимир путин
политика
россия
белоруссия
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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время."В ближайшее время мы с Путиным встретимся", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко на встрече с секретарями совбезов стран ОДКБ.
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, политика, россия, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика, Россия, Белоруссия
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Лукашенко заявил, что в ближайшее время вновь встретится с Путиным