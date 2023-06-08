https://ria.ru/20230608/lukashenko-1876874226.html

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 08.06.2023

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:29

2023-06-08T10:29

2023-06-08T10:39

александр лукашенко

владимир путин

политика

россия

белоруссия

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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время."В ближайшее время мы с Путиным встретимся", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко на встрече с секретарями совбезов стран ОДКБ.

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, политика, россия, белоруссия