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Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 08.06.2023 (обновлено: 10:40 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/lugansk-1876875337.html
Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска
Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска - РИА Новости, 08.06.2023
Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска
Четыре ракеты было выпущено по промзоне Луганска, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки на город. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:38
2023-06-08T10:40
специальная военная операция на украине
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Четыре ракеты было выпущено по промзоне Луганска, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки на город. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.
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луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Происшествия
Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска

Четыре ракеты были выпущены по промышленной зоне Луганска

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Четыре ракеты было выпущено по промзоне Луганска, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки на город.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.
Сотрудник правоохранительных органов в Мелитополе
На юге Мелитополя прогремел взрыв
4 июня, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскПроисшествия
 
 
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