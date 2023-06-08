https://ria.ru/20230608/lugansk-1876875337.html

Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска

Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска - РИА Новости, 08.06.2023

Четыре ракеты прилетели по промзоне Луганска

Четыре ракеты было выпущено по промзоне Луганска, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки на город. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:38

2023-06-08T10:38

2023-06-08T10:40

специальная военная операция на украине

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Четыре ракеты было выпущено по промзоне Луганска, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки на город. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.

https://ria.ru/20230604/melitopol-1876088115.html

луганск

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2023

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луганск, происшествия