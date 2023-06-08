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ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 08.06.2023 (обновлено: 10:46 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/lugansk-1876874712.html
ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow
ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow
Украинские войска, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале полковник ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:34
2023-06-08T10:46
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
виталий киселев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале полковник ЛНР Виталий Киселев."В Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, укронацисты нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow", - написал Киселев.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.О последствиях пока информации нет.
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луганск
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луганск, вооруженные силы украины, виталий киселев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Виталий Киселев, Луганская Народная Республика
ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow

Полковник Киселев: украинские войска, вероятно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале полковник ЛНР Виталий Киселев.
«
"В Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, укронацисты нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow", - написал Киселев.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.
О последствиях пока информации нет.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныВиталий КиселевЛуганская Народная Республика
 
 
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