https://ria.ru/20230608/lugansk-1876874712.html

ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow

ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow

Украинские войска, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале полковник ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:34

2023-06-08T10:34

2023-06-08T10:46

специальная военная операция на украине

луганск

вооруженные силы украины

виталий киселев

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, сообщил в Telegram-канале полковник ЛНР Виталий Киселев."В Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, укронацисты нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow", - написал Киселев.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.О последствиях пока информации нет.

https://ria.ru/20230607/zaes-1876642549.html

луганск

луганская народная республика

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луганск, вооруженные силы украины, виталий киселев, луганская народная республика