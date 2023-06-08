https://ria.ru/20230608/lugansk-1876863297.html

В Луганске прогремело несколько взрывов

В Луганске прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 08.06.2023

В Луганске прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:11

2023-06-08T10:11

2023-06-08T15:11

луганск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876867344_0:873:1270:1587_1920x0_80_0_0_ae87f6d61989ed650583c029b99af283.png

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки.Известно, что по городской промзоне нанесли четыре ракетных удара.Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.На место прибыли спасатели и медики.По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ использовали для обстрела Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow.

https://ria.ru/20230524/naemniki-1873895319.html

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганск, происшествия