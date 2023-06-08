https://ria.ru/20230608/lugansk-1876863297.html
В Луганске прогремело несколько взрывов
В Луганске прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 08.06.2023
В Луганске прогремело несколько взрывов
Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:11
2023-06-08T10:11
2023-06-08T15:11
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки.Известно, что по городской промзоне нанесли четыре ракетных удара.Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.На место прибыли спасатели и медики.По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ использовали для обстрела Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873895319.html
луганск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, происшествия
В Луганске прогремело несколько взрывов
В Луганске прогремело несколько взрывов, над городом поднимается черный дым
ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки.
Известно, что по городской промзоне нанесли четыре ракетных удара.
Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.
На место прибыли спасатели и медики.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ использовали для обстрела Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow.
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО