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В Луганске прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 08.06.2023
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10:11 08.06.2023 (обновлено: 15:11 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/lugansk-1876863297.html
В Луганске прогремело несколько взрывов
В Луганске прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 08.06.2023
В Луганске прогремело несколько взрывов
Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:11
2023-06-08T15:11
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки.Известно, что по городской промзоне нанесли четыре ракетных удара.Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.На место прибыли спасатели и медики.По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ использовали для обстрела Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873895319.html
луганск
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луганск, происшествия
Луганск, Происшествия
В Луганске прогремело несколько взрывов

В Луганске прогремело несколько взрывов, над городом поднимается черный дым

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем атаки.
Известно, что по городской промзоне нанесли четыре ракетных удара.
Очевидцы в соцсетях также пишут о четырех взрывах.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.
На место прибыли спасатели и медики.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ использовали для обстрела Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow.
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