https://ria.ru/20230608/liniya-1876928806.html
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:09
2023-06-08T13:09
2023-06-08T13:27
прямая линия с владимиром путиным
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках которой проинформирует своевременно.Ранее СМИ сообщали, что прямая линия состоится в этом году и, скорее всего, пройдет не раньше ноября."Что касается прямой линии, мы говорили, что, как только мы определимся, мы заявим о сроках, мы ни о каких сроках, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ним потихоньку. Как время придет, мы обязательно вас проинформируем", - ответил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Прямая линия с Владимиром Путиным, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным
Песков пообещал проинформировать о сроках проведения "прямой линии" с Путиным
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках которой проинформирует своевременно.
Ранее СМИ сообщали, что прямая линия состоится в этом году и, скорее всего, пройдет не раньше ноября.
"Что касается прямой линии, мы говорили, что, как только мы определимся, мы заявим о сроках, мы ни о каких сроках, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ним потихоньку. Как время придет, мы обязательно вас проинформируем", - ответил Песков журналистам.
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков