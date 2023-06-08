https://ria.ru/20230608/liniya-1876928806.html

В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным

В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 08.06.2023

В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:09

2023-06-08T13:09

2023-06-08T13:27

прямая линия с владимиром путиным

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках которой проинформирует своевременно.Ранее СМИ сообщали, что прямая линия состоится в этом году и, скорее всего, пройдет не раньше ноября."Что касается прямой линии, мы говорили, что, как только мы определимся, мы заявим о сроках, мы ни о каких сроках, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ним потихоньку. Как время придет, мы обязательно вас проинформируем", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков