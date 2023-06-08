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В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 08.06.2023
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13:09 08.06.2023 (обновлено: 13:27 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/liniya-1876928806.html
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 08.06.2023
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:09
2023-06-08T13:27
прямая линия с владимиром путиным
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках которой проинформирует своевременно.Ранее СМИ сообщали, что прямая линия состоится в этом году и, скорее всего, пройдет не раньше ноября."Что касается прямой линии, мы говорили, что, как только мы определимся, мы заявим о сроках, мы ни о каких сроках, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ним потихоньку. Как время придет, мы обязательно вас проинформируем", - ответил Песков журналистам.
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прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Прямая линия с Владимиром Путиным, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле вновь не назвали точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным

Песков пообещал проинформировать о сроках проведения "прямой линии" с Путиным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовится к проведению прямой линии с главой государства Владимиром Путиным, о сроках которой проинформирует своевременно.
Ранее СМИ сообщали, что прямая линия состоится в этом году и, скорее всего, пройдет не раньше ноября.
"Что касается прямой линии, мы говорили, что, как только мы определимся, мы заявим о сроках, мы ни о каких сроках, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ним потихоньку. Как время придет, мы обязательно вас проинформируем", - ответил Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков
14 марта, 11:15
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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