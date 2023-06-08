https://ria.ru/20230608/latviya-1877099098.html

Россия призвала Латвию прекратить войну с мертвыми красноармейцами

Россия призвала Латвию прекратить войну с мертвыми красноармейцами - РИА Новости, 08.06.2023

Россия призвала Латвию прекратить войну с мертвыми красноармейцами

Москва призывает Ригу прекратить нарушения международных обязательств в историко-мемориальной сфере, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:14

2023-06-08T22:14

2023-06-08T22:14

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ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Москва призывает Ригу прекратить нарушения международных обязательств в историко-мемориальной сфере, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев. "Война с мертвыми, объявленная в Латвии - это простая война, но она бесчестна, кощунственна и безнравственна по своей сути. Призываем официальную Ригу прекратить нарушения международных обязательств в историко-мемориальной сфере, перестать глумиться над памятью предков, искренне проливавших кровь и отдавших свои жизни за свободу латышской земли от ужасов фашизма", - заявил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, заместитель постпреда России при организации. Дипломат также обратился к руководству ОБСЕ с требованием отреагировать на происходящее. "Пора, наконец, перестать делать вид, что ничего не происходит", - отметил Волгарев. Он напомнил, что недавно в СМИ появились ужасающие кадры вандализма, осуществленного в отношении воинского захоронения советских солдат в латвийском городе Екабпилсе по улице Ворню. "Оголтелые приспешники пересмотра итогов Второй мировой войны варварским образом сорвали мемориальные плиты и разрушили их основания. Восстановить удалось только благодаря усилиям неравнодушных активистов, что особенно ценно на фоне поощрения такого рода аморальных беспринципных действий официальными властями страны", - отметил дипломат. Волгарев подчеркнул, что в этой братской могиле покоятся более 750 бойцов Красной армии, героически павших в боях за свободу и независимость латвийской земли от национал-социализма. Как отметил дипломат, места воинских захоронений на регулярной основе подвергаются осквернениям и вандализму. Так, в начале мая 2023 года в результате планового инспектирования были обнаружены многочисленные случаи осквернения мест упокоения советских воинов в Риге, Яунпиебалге и Валмиере. В частности, в начале мая неоднократному нападению подвергалось братское воинское захоронение в рижском микрорайоне Берги - вандалы облили барельеф красной краской и оставили на нем нецензурные надписи. Аналогичным образом обошлись и с мемориалом красноармейцам в Яунпиебалге. "При этом показательна позиция латвийских властей, точнее ее отсутствие: направленные в их адрес обращения с просьбой расследовать инциденты остались без ответа", - подчеркнул зампостпреда РФ.

https://ria.ru/20221118/latviya-1832626301.html

https://ria.ru/20221130/latviya-1835165741.html

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