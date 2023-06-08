https://ria.ru/20230608/lastochka-1876959427.html
Отечественный аналог "Ласточки" впервые представят в июле
Отечественный аналог "Ласточки" впервые представят в июле - РИА Новости, 08.06.2023
Отечественный аналог "Ласточки" впервые представят в июле
Полностью российский аналог поезда "Ласточка" впервые покажут широкой общественности на Иннопроме в июле 2023 года, сообщили РИА Новости в "Синара -... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:32
2023-06-08T14:32
2023-06-08T15:42
ржд
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полностью российский аналог поезда "Ласточка" впервые покажут широкой общественности на Иннопроме в июле 2023 года, сообщили РИА Новости в "Синара - транспортные машины" (СТМ).Ранее РЖД сообщали, что показать новый поезд планируется в августе 2023 года."СТМ представит на Иннопроме новый полностью отечественный электропоезд. Планируется продемонстрировать на стенде обновленную маску и общий концепт нового состава", - сообщили в компании в четверг.Электропоезд с рабочим названием модели "Восток" разработан российской группой "Синара - транспортные машины" (СТМ). РИА Новости уже публиковало планируемые изображения внешнего и внутреннего вида нового поезда. Визуально он кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Обивка сидений сделана с изображением декоративных "кубиков" на спинке. Над сидениями есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло."Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час."Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы "Синара - Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%.Представитель группы "Синара – транспортные машины" сообщал ранее РИА Новости, что компания готовится выпускать на заводе, который сейчас производит "Ласточки", совершенно новый пассажирский, полностью российский поезд и его модификации с другим названием.
https://ria.ru/20230515/kruiz-1871813688.html
https://ria.ru/20230522/rzhd-1873464061.html
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ржд, экономика
Отечественный аналог "Ласточки" впервые представят в июле
Полностью российский аналог "Ласточки" впервые представят на Иннопроме в июле 2023 года
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полностью российский аналог поезда "Ласточка" впервые покажут широкой общественности на Иннопроме в июле 2023 года, сообщили РИА Новости в "Синара - транспортные машины" (СТМ).
Ранее РЖД сообщали, что показать новый поезд планируется в августе 2023 года.
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"СТМ представит на Иннопроме новый полностью отечественный электропоезд. Планируется продемонстрировать на стенде обновленную маску и общий концепт нового состава", - сообщили в компании в четверг.
Электропоезд с рабочим названием модели "Восток" разработан российской группой "Синара - транспортные машины" (СТМ). РИА Новости уже публиковало планируемые изображения внешнего и внутреннего вида нового поезда. Визуально он кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Обивка сидений сделана с изображением декоративных "кубиков" на спинке. Над сидениями есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло.
"Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час.
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"Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы "Синара - Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%.
Представитель группы "Синара – транспортные машины" сообщал ранее РИА Новости, что компания готовится выпускать на заводе, который сейчас производит "Ласточки", совершенно новый пассажирский, полностью российский поезд и его модификации с другим названием.
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