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На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта - РИА Новости, 08.06.2023
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Краснодарский край
 
23:50 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kuban-1877106890.html
На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта
На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта - РИА Новости, 08.06.2023
На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта
Более 1 тысячи бизнесменов на Кубани подали заявку на обучение в краевой программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых", реализуемой в регионе в... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:50
2023-06-08T23:50
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
образование - общество
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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи бизнесменов на Кубани подали заявку на обучение в краевой программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых", реализуемой в регионе в рамках национального проекта, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На Кубани продлили прием заявок в проекте "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Около тысячи человек уже подали заявки на участие в краевой образовательной программе… Цель - поддержка и развитие молодежного предпринимательства на территории региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект доступен для молодых людей от 18 до 35 лет. Его реализуют с 2021 года по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По данным властей, будущие участники проходят онлайн-тестирование для дальнейшего распределения по категориям. Первый этап программы продлится месяц. За это время молодые люди пройдут модульное обучение на онлайн-платформе и примут участие в еженедельных мастер-классах с топовыми спикерами, а затем обучающихся протестируют для перехода на новый этап. Школу молодого предпринимателя реализуют по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированному президентом РФ, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230605/fakultet-1876311107.html
https://ria.ru/20230529/italiya-1874746453.html
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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, образование - общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Образование - Общество

На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта

© iStock.com / slexp880Девушка пишет диктант
Девушка пишет диктант - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© iStock.com / slexp880
Девушка пишет диктант. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи бизнесменов на Кубани подали заявку на обучение в краевой программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых", реализуемой в регионе в рамках национального проекта, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"На Кубани продлили прием заявок в проекте "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Около тысячи человек уже подали заявки на участие в краевой образовательной программе… Цель - поддержка и развитие молодежного предпринимательства на территории региона", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект доступен для молодых людей от 18 до 35 лет. Его реализуют с 2021 года по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
По данным властей, будущие участники проходят онлайн-тестирование для дальнейшего распределения по категориям. Первый этап программы продлится месяц. За это время молодые люди пройдут модульное обучение на онлайн-платформе и примут участие в еженедельных мастер-классах с топовыми спикерами, а затем обучающихся протестируют для перехода на новый этап.
Школу молодого предпринимателя реализуют по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированному президентом РФ, добавляют в пресс-службе.
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