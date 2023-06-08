https://ria.ru/20230608/kuban-1877106890.html

На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта

На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта - РИА Новости, 08.06.2023

На Кубани свыше тысячи молодых бизнесменов обучат в рамках нацпроекта

Более 1 тысячи бизнесменов на Кубани подали заявку на обучение в краевой программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых", реализуемой в регионе в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T23:50

2023-06-08T23:50

2023-06-08T23:50

краснодарский край

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

образование - общество

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи бизнесменов на Кубани подали заявку на обучение в краевой программе "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых", реализуемой в регионе в рамках национального проекта, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На Кубани продлили прием заявок в проекте "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Около тысячи человек уже подали заявки на участие в краевой образовательной программе… Цель - поддержка и развитие молодежного предпринимательства на территории региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект доступен для молодых людей от 18 до 35 лет. Его реализуют с 2021 года по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По данным властей, будущие участники проходят онлайн-тестирование для дальнейшего распределения по категориям. Первый этап программы продлится месяц. За это время молодые люди пройдут модульное обучение на онлайн-платформе и примут участие в еженедельных мастер-классах с топовыми спикерами, а затем обучающихся протестируют для перехода на новый этап. Школу молодого предпринимателя реализуют по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированному президентом РФ, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230605/fakultet-1876311107.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, образование - общество