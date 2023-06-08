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Сформированное ополчение защитит Крым от военных угроз, уверен Аксенов - РИА Новости, 08.06.2023
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22:42 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/krym-1877100995.html
Сформированное ополчение защитит Крым от военных угроз, уверен Аксенов
Сформированное ополчение защитит Крым от военных угроз, уверен Аксенов - РИА Новости, 08.06.2023
Сформированное ополчение защитит Крым от военных угроз, уверен Аксенов
Территориальная оборона Крыма и крымское ополчение сформированы, жители полуострова защищены от военных атак, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:42
2023-06-08T22:42
сергей аксенов (политик)
республика крым
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Территориальная оборона Крыма и крымское ополчение сформированы, жители полуострова защищены от военных атак, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал о создании в Крыму фортификационных сооружений для защиты полуострова, он также отмечал, что сам принимает участие в проводимых на крымских полигонах учениях. "Наше крымское ополчение - его количества в нынешних условиях более чем достаточно для защиты Крыма - сформировано. Все командиры назначены, все с военными выезжали на место в своих зонах ответственности (в Крыму - ред.)… Плюс у нас технические средства, инженерная защита. Крымчане могут быть спокойны за судьбу российского Крыма", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он отметил, что численность территориальной обороны Крыма назвать не может по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html
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республика крым
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сергей аксенов (политик), республика крым, россия, вооруженные силы украины
Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины
Сформированное ополчение защитит Крым от военных угроз, уверен Аксенов

Аксенов: тероборона Крыма и ополчение сформированы и защитят жителей полуострова от ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Территориальная оборона Крыма и крымское ополчение сформированы, жители полуострова защищены от военных атак, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал о создании в Крыму фортификационных сооружений для защиты полуострова, он также отмечал, что сам принимает участие в проводимых на крымских полигонах учениях.
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"Наше крымское ополчение - его количества в нынешних условиях более чем достаточно для защиты Крыма - сформировано. Все командиры назначены, все с военными выезжали на место в своих зонах ответственности (в Крыму - ред.)… Плюс у нас технические средства, инженерная защита. Крымчане могут быть спокойны за судьбу российского Крыма", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Он отметил, что численность территориальной обороны Крыма назвать не может по соображениям безопасности.
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