https://ria.ru/20230608/krym-1877098675.html
"ВСУ ничего не светит". Аксенов высказался о наступлении Киева на Крым
"ВСУ ничего не светит". Аксенов высказался о наступлении Киева на Крым - РИА Новости, 08.06.2023
"ВСУ ничего не светит". Аксенов высказался о наступлении Киева на Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострову не грозят никакие сухопутные операции украинских войск. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:07
2023-06-08T22:07
2023-06-08T22:07
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострову не грозят никакие сухопутные операции украинских войск. Ранее украинские и американские политики и представители военных ведомств неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ является захват Крыма. "Ничего им здесь не светит. Могу сказать крымчанам гарантировано, что никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все эти подонки и шваль, которая говорит, что будет ноги здесь мыть, то самое большое - это в тюремной камере в лучшем случае для них", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". При этом Аксенов подчеркнул, что Крым готов к любому развитию ситуации. "Крым готов. Крым российский навсегда. Это без вариантом. Предпринятые меры Крым защитят", - подчеркнул глава республики. При этом он допустил, что украинская сторона будет продолжать пытаться атаковать полуостров беспилотниками. "Они тестируют нашу систему, поэтому периодически беспилотники долетают. Пока мы успешно с этой ситуацией боремся. Ключи и противоядие нашли", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html
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сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Россия
"ВСУ ничего не светит". Аксенов высказался о наступлении Киева на Крым
Глава Крыма Аксенов заявил, что в случае наступления ВСУ на полуострове ничего не светит
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что полуострову не грозят никакие сухопутные операции украинских войск.
Ранее украинские и американские политики и представители военных ведомств неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ
является захват Крыма.
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"Ничего им здесь не светит. Могу сказать крымчанам гарантировано, что никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все эти подонки и шваль, которая говорит, что будет ноги здесь мыть, то самое большое - это в тюремной камере в лучшем случае для них", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
При этом Аксенов подчеркнул, что Крым готов к любому развитию ситуации. "Крым готов. Крым российский навсегда. Это без вариантом. Предпринятые меры Крым защитят", - подчеркнул глава республики.
При этом он допустил, что украинская сторона будет продолжать пытаться атаковать полуостров беспилотниками.
"Они тестируют нашу систему, поэтому периодически беспилотники долетают. Пока мы успешно с этой ситуацией боремся. Ключи и противоядие нашли", - подчеркнул глава республики.
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