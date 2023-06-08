Генерал США заявил о готовности ВСУ убить или пленить всех россиян в Крыму
Генерал в отставке Ходжес: ВСУ для захвата Крыма готовы там убить или пленить всех россиян
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес утверждает, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова.
"Стратегическая цель украинцев - вернуть Крым, и если они смогут сделать это путем вывода россиян без единого выстрела, тем лучше. Но, если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают", - пишет Ходжес в статье для британской газеты Telegraph.
По его словам, захват Крыма имеет "решающее значение" для украинцев, поскольку таким образом они якобы "вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам.
МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.