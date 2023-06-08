https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html

Генерал США заявил о готовности ВСУ убить или пленить всех россиян в Крыму

Генерал США заявил о готовности ВСУ убить или пленить всех россиян в Крыму - РИА Новости, 08.06.2023

Генерал США заявил о готовности ВСУ убить или пленить всех россиян в Крыму

Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес утверждает, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:55

2023-06-08T21:55

2023-06-08T22:02

россия

украина

бен ходжес

оон

республика крым

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес утверждает, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова. "Стратегическая цель украинцев - вернуть Крым, и если они смогут сделать это путем вывода россиян без единого выстрела, тем лучше. Но, если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают", - пишет Ходжес в статье для британской газеты Telegraph. По его словам, захват Крыма имеет "решающее значение" для украинцев, поскольку таким образом они якобы "вытеснят российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам. МИД РФ заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации российских территорий, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что попытки Киева вернуть полуостров вооруженным путем могут привести к потере Украиной новых территорий и жизней тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

россия

украина

республика крым

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россия, украина, бен ходжес, оон, республика крым