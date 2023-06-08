https://ria.ru/20230608/krym-1876955982.html

Эксперты рассказали о загрузке и ценах в отелях Крыма летом

Эксперты рассказали о загрузке и ценах в отелях Крыма летом - РИА Новости, 08.06.2023

Эксперты рассказали о загрузке и ценах в отелях Крыма летом

Загрузка отелей Крыма в июле-августе может составить 100 процентов, в том числе за счет снижения цен, но сезон на полуострове будет коротким, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:21

2023-06-08T14:21

2023-06-08T14:21

туризм

новости - туризм

черное море

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

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отдых на море

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Загрузка отелей Крыма в июле-августе может составить 100 процентов, в том числе за счет снижения цен, но сезон на полуострове будет коротким, сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй!" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Крым покажет хуже результат, чем год назад, но по аналогии с 2022 годом мы предполагаем, что в июле-августе загрузка поднимется. Сезон будет, но короткий, как в прошлом году, – июль-август. В это время загрузка может вырасти до 100 процентов", – сказал Ромашкин. Он уточнил, что снижение цен в разных отелях Крыма сейчас составляет от пяти до 25 процентов. "Возможно, это временно, пока загрузка не поднимется до обычного процента в это время", – указал вице-президент ассоциации. Он добавил, что заполняемость отелей на июнь в Крыму составляет порядка 50-55 процентов. "Не решены, к сожалению, транспортные проблемы, поездов по-прежнему не хватает. Плюс психологически туристам сложнее выбрать Крым, тем более, если они едут с детьми", – указал вице-президент АТОР. При этом Ромашкин отметил, что, хотя продажи туров в Крым снизились на 30 процентов с начала года, полуостров все равно войдет топ самых популярных черноморских направлений. "Крым останется направлением номер два на Черном море. Он примет в любом случае больше пяти миллионов туристов", – указал он. Вице-президент ассоциации отметил, что в 2014 году Крым посетили всего порядка 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20230607/abkhaziya-1876675435.html

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новости - туризм, черное море, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, отдых на море